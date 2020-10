O jovem avançado, de 19 anos, tem estado em destaque na equipa B dos ‘encarnados’, com sete golos em quatro jogos e entrou para as escolhas do treinador Jorge Jesus para o jogo deste domingo contra o Farense no Estádio da Luz.

Em relação ao triunfo sobre o Moreirense (2-0), entram também nas escolhas do Benfica os defesas Otamendi, último reforço da equipa, e Jardel, que deverão ser titulares no eixo defensivo.

De fora, além dos transferidos Ruben Dias e Vinicius, fica também Verthonghen, que sofreu uma fratura do malar.

Lesionados continuam também Samaris e Taarabt, enquanto Svilar ainda recupera da infeção de covid-19.

O Benfica, que se pode isolar no comando da I Liga, recebe hoje às 18:30 o Farense, 18.º e último classificado, ainda sem pontos, num encontro que será arbitrado por Tiago Martins, da Associação de Futebol de Lisboa.

Lista de 20 convocados:

Guarda-redes: Helton e Odysseas.

Defesas: Jardel, Ferro, André Almeida, Nuno Tavares, Otamendi, Grimaldo e Gilberto.