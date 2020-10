Em atualização

Primeiro Danilo, depois Zé Luís, agora Alex Telles. Após várias negociações ao longo da madrugada, o FC Porto continua a resolver todos os assuntos pendentes em relação ao plantel e agora é a vez do lateral esquerdo, que está a caminho do Manchester United após uma última ronda de negociações que colocou as duas partes mais próximas de um valor que ficará nos 20 milhões, acima do que os ingleses davam mas abaixo do que os dragões queriam.