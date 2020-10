Pick-up eléctrica da Ford tem carregador a bordo

De pick-ups percebe a Ford, ou não liderasse ela o mercado norte-americano deste tipo de veículos com a F-150, segmento que, para cúmulo, é de longe o mais representativo em termos de vendas. Depois de anos a comercializar este tipo de veículos com motores a gasolina e a gasóleo, a Ford viu-se “obrigada” a seguir a actual moda das versões eléctricas, liderada pela Tesla, Rivian e Lordstown, a que em breve se vão juntar os construtores tradicionais como a General Motors, através da Hummer.

Já vimos a F-150 eléctrica puxar um comboio e, num vídeo recente, rebocar e evoluir sobre lama e caminhos em mau estado, tipicamente as condições em que vai ser utilizada no dia-a-dia. Mas a Ford decidiu concentrar-se numa das tradicionais fragilidades das pick-ups eléctricas, quando se aventuram pela natureza, mas longe de locais com postos de carga em que possam recarregar as baterias.

Para fazer frente a este problema, os técnicos da Ford conceberam um gerador de energia através de um motor de combustão a gasolina, capaz de ser instalado na caixa de carga para aquelas vezes em que pode ser necessário. Nas restantes ocasiões, o gerador de corrente, destinado a recarregar a baterias da F-150, poderá ser retirado e ficar em casa.