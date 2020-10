A venda de veículos recarregáveis, sejam eles 100% eléctricos (BEV) ou híbridos plug-in (PHEV) continua a aumentar. Nos primeiros oito meses de 2020, foram adquiridos globalmente 241.000 BEV e PHEV novos, um incremento de 58% face ao ano anterior, o que explica que este tipo de modelos represente agora 3,8% das vendas totais no mercado mundial, sendo que abundam os locais no planeta em que não são comercializados por ausência de infraestrutura de carga.

Entre a totalidade dos veículos recarregáveis vendidos, os BEV ficaram com a parte de leão, com 67% (cerca de 165.000 unidades), o que representa um crescimento de 46% face ao volume transaccionado no mesmo período de 2019. Um incremento mais notório foi alcançado pelos PHEV, que colocaram no mercado 76.000 unidades, registando um aumento de 92%. Isto é sobretudo conseguido à custa das vendas no mercado europeu, onde os fabricantes, com custos menores, recorrem a este tipo de motorização para reduzir as emissões de CO 2 até ao final do ano.

Entre os veículos eléctricos, foi o Tesla Model 3 que mais vendeu, com 31.281 unidades em Agosto e 196.106 no acumulado de Janeiro a Agosto, tendo o Renault Zoe sido o segundo mais vendido, com 6279 e 52.835 unidades, respectivamente. As posições seguintes no ranking dos BEV foram conquistadas pelo Hyundai Kauai (5692 e 31.909), pelo Nissan Leaf (3605 e 31.603), cuja procura está em declínio, e pelo VW e-Golf (3766 e 29.319), que continua a defender as cores da marca enquanto não surge o ID.3. O Tesla Model Y (8052 e 29.007) já aparece na tabela.

Segue-se o BYD Qin Pro EV (2437 e 26.827), o Audi e-tron (4486 e 26.783), claramente à frente dos seus rivais directos, o GAC Aion S (4071 e 25.967), o Baojun E-Series (3312 e 20.401), o Kia E-Niro (3817 e 19.915) e o Peugeot e-208 na 12ª posição, com 2191 unidades vendidas em Agosto e 18.059 nos primeiros oito meses do ano.

A disputa entre os PHEV foi liderada pelo BMW 530e, com 2846 unidades em Agosto e 26.901 no acumulado do ano, modelo que ultrapassou o Mitsubishi Outlander PHEV (2318 e 23.731), o VW Passat GTE (3314 e 22.535), o Ford Kuga (5068 e 18.950) e o Volvo XC60 PHEV (2666 e 17.226).