Seferovic, a nostalgia que apareceu no dia em que o passado chegou a assustar (a crónica do Benfica-Farense)

Jogou no Estrela da Amadora, no Sporting, no Cova da Piedade, no Peniche, no Olhanense, no Belenenses, no Riopele, no Juventude de Évora, no U. Leiria e no V. Setúbal antes de lá chegar. Na temporada 1983/84, quase com 30 anos, Jorge Jesus era um dos médios do Farense na Primeira Divisão. Treinado por Manuel Cajuda, colega de Mészáros, Alhinho e Mário Wilson, o agora treinador fez 24 jogos nesse ano sem marcar qualquer golo.

Este domingo, Jorge Jesus reencontrava o Farense. Um Farense que andava arredado da Primeira Liga desde 2001/02 e que este domingo voltava ao estádio de um dos “três grandes” do futebol português e ao ponto mais alto da modalidade a nível nacional. E na conferência de imprensa, Jesus não esqueceu precisamente essa passagem pelo Algarve e pelo clube de Faro. “Fico extremamente satisfeito pelo Farense ter regressado à Primeira Liga. É um clube onde joguei, gostei muito, numa cidade de futebol, que tem paixão pelo futebol, e fico feliz por ter voltado ao escalão máximo do nosso futebol”, disse o treinador do Benfica.

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder Benfica-Farense, 3-2 3.ª jornada da Primeira Liga Estádio da Luz, em Lisboa Árbitro: Tiago Martins (AF Lisboa) Benfica: Vlachodimos, André Almeida, Otamendi, Jardel (Ferro, 74′), Grimaldo, Rafa (Pedrinho, 55′), Gabriel (Weigl, 55′), Pizzi, Cebolinha, Waldschmidt (Seferovic, 55′), Darwin (Chiquinho, 88′) Suplentes não utilizados: Helton Leite, Gilberto, Nuno Tavares, Gonçalo Ramos Treinador: Jorge Jesus Farense: Defendi, Alex Pinto, César Martins, Cássio Scheid (Bura, 90+3′), Fábio Nunes, Cláudio Falcão (Mansilla, 67′), Amine, Fabrício Isidoro (Hugo Seco, 81′), Ryan Gauld, Lucca, Stojiljkovic (Patrick, 81′) Suplentes não utilizados: Hugo, Filipe Melo, Miguel Bandarra, Alvarinho, Pedro Henrique Treinador: Sérgio Vieira Golos: Pizzi (15′), Lucca (54′), Seferovic (79′ e 87′), Patrick (90+5′) Ação disciplinar: cartão amarelo a Fábio Nunes (34′), a Gabriel (50′), a Otamendi (52′), a César (63′), a André Almeida (71′), a Lucca (89′)

Na Luz, contra o Farense, Jesus realizava a primeira partida sem Rúben Dias, que este fim de semana já se estreou pelo Manchester City, sem Carlos Vinícius, que já foi confirmado no Tottenham, e com Otamendi, totalmente integrado depois de envolvido no negócio do central português. E na antevisão, para além de elogiar o Farense, decidiu desde logo dar várias pistas em relação ao onze inicial: com Vertonghen lesionado, Otamendi seria titular ao lado de Jardel e não de Ferro e Gonçalo Ramos, o avançado de 19 anos que a dada altura pareceu estar fora das contas, iria ser convocado. Um dia depois, tudo se confirmou.

Mas mais do que o reencontro entre Jesus e o Farense e o primeiro jogo do Benfica com uma defesa orfã de Rúben Dias, esta partida podia significar o deslocar inicial entre os dois grandes candidatos ao título. O FC Porto perdeu este sábado no Dragão com o Marítimo e o Benfica, vindo de duas vitórias seguidas com sete golos marcados e apenas um sofrido, podia desde já cavar uma distância de três pontos para os atuais campeões nacionais. Mais do que isso, podia começar a alicerçar uma distância importante numa altura em que parece cada vez mais que a equipa de Sérgio Conceição vai perder Alex Telles e Danilo Pereira, duas traves-mestras do grupo — e que o Benfica, depois de Rúben Dias, não deve ficar sem qualquer outro nome importante.

????????Otamandi faz a estreia como jogador do ????Benfica ⚠O último jogo de Otamendi na Liga???????? tinha sido em janeiro de 2014, precisamente no Estádio da Luz, ao serviço do FC Porto pic.twitter.com/ZSgbpAHkZS — playmakerstats (@playmaker_PT) October 4, 2020

Em resumo, o Benfica podia tornar-se líder isolado em caso de vitória; o Farense procurava os primeiros pontos depois de duas derrotas nas duas primeiras jornadas. O onze inicial dos encarnados confirmava precisamente aquilo que Jesus tinha indicado: Jardel e Otamendi formavam a dupla de centrais, Gabriel mantinha-se na fase mais recuada do meio-campo, Weigl continuava no banco e Pizzi repetia a titularidade face à lesão de Taarabt. Na frente de ataque, com o apoio de Rafa e Cebolinha, estavam Waldschmidt e Darwin. O Benfica começou o jogo com mais bola, de forma natural, mas o primeiro lance de perigo pertenceu ao Farense graças a uma atrapalhação dos defesas encarnados que só não deu em golo porque Vlachodimos não deixou (5′).

Do outro lado, Defendi evitou desde logo o golo de Darwin, que rematou de primeira depois de uma assistência de Waldschmidt (8′), e Pizzi ensaiou o golo que acabaria por marcar com um remate rasteiro que passou ao lado (14′). Logo depois, Rafa recuperou a bola numa zona já muito adiantada do terreno, conduziu a transição ofensiva até à grande área e solicitou depois Pizzi, que apareceu em posição frontal para atirar e abrir o marcador (15′). O internacional português, que se estreou a marcar esta época, aproveitou uma movimentação inteligente de Waldschmidt para ficar praticamente sozinho e agradeceu depois a influência de Rafa no lance do golo.

???????? 20' | Benfica 1-0 Farense O SLB lidera o marcador mas Vlachodimos já foi obrigado a 3 defesas#LigaNOS #SLBSCF pic.twitter.com/J5UTqYeBde — GoalPoint.pt ⚽ (@_Goalpoint) October 4, 2020

Cebolinha ainda ficou perto de aumentar a vantagem, com um remate que Defendi encaixou depois de uma boa combinação com Darwin (21′), mas o avançar do relógio ofereceu confiança ao Farense e agudizou a lentidão de movimentos que já se fazia sentir no Benfica. Os encarnados estavam a apresentar uma dinâmica de processos muito inferior e mais lenta do que aquela que mostraram nas duas primeiras jornadas e raramente descobriam a profundidade entre as linhas adversárias. O meio-campo estava muito longe do ataque, Pizzi, apesar do golo, não conseguia desequilibrar, e os dois laterais, André Almeida e Grimaldo, estavam ambos sem capacidade para penetrar nos corredores.

A intenção do Benfica passava principalmente por recuperar bolas em zonas adiantadas do relvado, aproveitando os erros na construção do Farense, e lançar o contra-ataque a partir daí — Rafa, neste capítulo específico, era o melhor dos encarnados e mantinha a responsabilidade de recuar para recuperar que já tinha mostrado nos jogos anteriores. Os algarvios estavam a pressionar alto e conquistaram metros com o passar dos minutos, obrigando até Vlachodimos a uma defesa apertada depois de um cabeceamento de Stojiljkovic (28′), e deixavam depreender que dificilmente iriam abdicar de lutar pelo resultado. Em sentido contrário às prestações de Pizzi e dos laterais, Otamendi estava a ter uma estreia positiva e mostrava capacidade não só para assumir a liderança da defesa como também para transformar um desarme num passe vertical para lançar a transição ofensiva.

Em resumo e na ida para o intervalo, o Farense tinha mais remates do que o Benfica, tinha acertado mais vezes na baliza de Vlachodimos e só não tinha empatado porque o guarda-redes grego não tinha deixado. A equipa de Jorge Jesus, enquanto isso, estava demasiado lenta para conseguir chegar ao segundo golo, não tinha criatividade nem velocidade de pensamento e corria o risco de sofrer o empate se regressasse para o segundo tempo da mesma forma que deixou o primeiro.

???????? INTERVALO | Benfica 1 – 0 Farense "Águias" na frente mas nem por isso com o jogo controlado, frente a algarvios que obrigam Vlachodimos a ser o inesperado MVP da 1ª parte ???? Powered by @betpt #LigaNOS #SLBSCF pic.twitter.com/KrThPaA0lJ — GoalPoint.pt ⚽ (@_Goalpoint) October 4, 2020

[Carregue nas imagens para ver alguns dos melhores momentos do Benfica-Farense:]