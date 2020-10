Duas horas e 14 minutos depois, chega a resposta. Não, a app StayAway Covid não tinha de ter avisado Rui Rio de que esteve perto de um infetado com o vírus da Covid-19. Ou melhor… A app teria de avisá-lo, mas só se muitos “ses” se confirmassem. Se António Lobo Xavier tivesse a aplicação instalada no telemóvel, se ambos tivessem o Bluetooth ligado, se estivessem estado a menos de 2 metros de distância durante 15 minutos, e se Lobo Xavier inserisse na aplicação o código do seu diagnóstico positivo.

A discussão decorreu no Twitter.

A STAYAWAY COVID alerta-o apenas se a pessoa infetada 1) tinha a aplicação ativa, 2) esteve a menos de 2 metros de si por mais de 15 minutos, 3) tiver recebido do médico um código aquando o diagnóstico positivo e 4) tiver inserido esse código na aplicação. — STAYAWAY COVID (@CovidStayaway) October 5, 2020

A história começa às 14h13 de segunda-feira, feriado do 5 de outubro. Rui Rio, líder do PSD, lança a crítica à aplicação móvel na rede social: “Uma vez que estive na reunião do Conselho de Estado a aplicação StayAway Covid devia-me ter alertado. E não alertou.”

O social-democrata não escreveu o nome do conselheiro infetado, mas nas entrelinhas lia-se o nome de António Lobo Xavier, infetado com SARS-CoV-2, com quem esteve no Conselho de Estado que se reuniu na terça-feira passada, no Palácio da Cidadela, em Cascais, durante quatro horas (das 14h00 às 18h00).

A empresa respondeu a Rui Rio horas depois, às 16h27. Via Twitter, claro. “A StayAway Covid alerta-o apenas se a pessoa infetada 1) tinha a aplicação ativa, 2) esteve a menos de 2 metros de si por mais de 15 minutos, 3) tiver recebido do médico um código aquando o diagnóstico positivo e 4) tiver inserido esse código na aplicação.”

Lobo Xavier esteve no Conselho de Estado cinco dias antes de testar positivo ao vírus que provoca a Covid-19 e não há qualquer outro caso positivo entre os conselheiros.

Os testes do Presidente da República e dos outros 15 conselheiros tiveram resultado negativo, assim como o da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, convidada na reunião. A política alemã, ao contrário de Marcelo Rebelo de Sousa e de António Costa, vai manter-se em isolamento até terça-feira.

Durante as quatro horas que durou o encontro, dois conselheiros estiveram mais próximos de Lobo Xavier, pelo que se pode ver no vídeo divulgado no site da Presidência da República. Na mesa, disposta em ‘O’, o antigo dirigente do CDS estava ladeado por Francisco Louçã e Leonor Beleza.

Rui Rio estava na diagonal em frente, a mais de dois metros.