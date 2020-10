O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deixou este domingo brevemente o hospital para saudar apoiantes que se encontram reunidos no exterior, tendo regressado pouco depois ao Centro Médico Militar Walter Reed. Trump deixou o hospital num SUV blindado e permaneceu no veículo, usando máscara, enquanto passava por uma multidão que agitava bandeiras e aplaudia.

James P. Phillips, chefe do Departamento de Medicina do Desastre e Operacional do hospital onde o presidente dos Estados Unidos está internado, adjetivou de “completamente desnecessário” o passeio de Donald Trump, uma vez que “todas as pessoas que estiveram naquela drive-by têm de ficar em quarentena durante 14 dias“: “Podem ficar doentes. Podem morrer. Por causa de um teatro político. Comandados por Trump para colocarem as suas vidas em risco por causa desta encenação. Isto é uma loucura”.

Every single person in the vehicle during that completely unnecessary Presidential “drive-by” just now has to be quarantined for 14 days. They might get sick. They may die. For political theater. Commanded by Trump to put their lives at risk for theater. This is insanity.

