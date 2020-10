O Prémio Nobel da Fisiologia ou Medicina foi entregue a Harvey J. Alter, Michael Houghton and Charles M. Rice, três cientistas que descobriram o vírus que provoca a hepatite C. De acordo com a Assembleia Nobel do Instituto Karolinska (Estocolmo, Suécia), os investigadores “tiveram uma contribuição decisiva contra a hepatite transmitida pelo sangue”, que causa cirrose e cancro no fígado.

BREAKING NEWS:

The 2020 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to Harvey J. Alter, Michael Houghton and Charles M. Rice “for the discovery of Hepatitis C virus.” pic.twitter.com/MDHPmbiFmS — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2020

Mesmo após a descoberta da hepatite A e da hepatite B, a maioria dos casos de hepatite transmitida pelo sangue permaneceram sem explicação. “A descoberta do vírus da hepatite C revelou a causa dos casos restantes de hepatite crónica e possibilitou exames de sangue e novos medicamentos que salvaram milhões de vidas”, nota a Assembleia.

Harvey James Alter é um virologista norte-americano nascido em Nova Iorque em 1935 que conduziu todas as suas investigaões no Instituto Nacional de Saúde, no departamento de transfusões no Centro Clínico de Bethesda. Michael Houghton é britânico e investigou o vírus da hpetatite C na Chiron Corporation, na Califórnia. E Charles M. Rice, norte-americano nascido em 1952, investigou a mesma matéria na Universidade de Washington.

Um prémio para os maiores contributos para a humanidade

Esta distinção é entregue anualmente a quem mais tenha contribuído para o desenvolvimento da medicina. Alfred Nobel, químico sueco que inventou a dinamite, reservou 94% da fortuna à criação deste e de outros quatro prémios (Física, Química, Literatura e Paz), que deveriam ser entregues “àqueles que fizeram o maior benefício para a humanidade”.

Este ano, o vendedor de qualquer Prémio Nobel ganhará 10 milhões de coroas suecas (cerca de 956 mil euros), mais um milhão (pouco menos que 96 mil euros) que nos anos anteriores. De acordo com o Conselho de Administração da Fundação Nobel, o aumento do valor do prémio é o resultado de um “reforço económico” feito na instituição nos últimos oito anos.

Em 2019, o Prémio Nobel da Medicina foi entregue a William G. Kaelin Jr, Peter J. Ratcliffe e Gregg L. Semenza “pelas suas descobertas de como as células sentem e se adaptam à disponibilidade de oxigénio”, que “abrem caminho para novas estratégias no combate à anemia, ao cancro e muitas outras doenças”. Apesar de há muito se saber a importância do oxigénio para o funcionamento das células, mas é graças a estes três cientistas que se descobriu como é que elas se adaptam às mudanças na quantidade de O 2 .

Portugal já venceu um Nobel da Medicina. Em 1949, o neurologista António Egas Moniz venceu o prémio graças ao desenvolvimento da angiografia cerebral, uma técnica ainda hoje utilizada para detetar anomalias nos vasos sanguíneos do cérebro, como aneurismas, inflamações ou obstruções. Foi o primeiro de dois Prémios Nobel entregues a uma personalidade portuguesa e o único na área da Medicina.