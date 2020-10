Reduzir a dívida a pública, captar investimento estrangeiro, ao mesmo tempo que se aumenta investimento público e privado, apostar numa economia virada para a produção de bens transacionáveis, diminuir drasticamente a despesa corrente primária e baixar os impostos, em particular aqueles que recaem sobre as empresas e classe média. São estas as grandes prioridades do PSD para relançar a economia do país, apresentadas no dia em que o PSD lançou o seu “Programa Estratégico e dos Fundos Europeus” – documento que servirá de alternativa àquele que será apresentado pelo Governo socialista.

No final da intervenção de Joaquim Miranda Sarmento, presidente do Conselho Estratégico Nacional (CEN) do PSD e coordenador do documento, Rui Rio fez questão de dizer ao que vinha: “Este não é, como é evidente, um programa de Governo. Estamos a dar um contributo àqueles que vão ter de executar estes fundos comunitários”.

Reconhecendo que este é um momento decisivo para o futuro do país, Rui Rio não escondeu a preocupação com os riscos associados à execução dos fundos comunitários. Nesse sentido, uma das propostas dos sociais-demcoratas é a criação de um estrutura na dependência do primeiro-ministro, à semelhança da que foi criada durante o tempo da troika, que garante uma eficiente aplicação do dinheiro europeu. “Quanto temos muito dinheiro e sabemos que o temos de gastar muito dinheiro, obviamente estamos a correr um risco tremendo em termos de corrupção”, alertou Rui Rio.

Sobre o caminho escolhido pelo Governo, Rui Rio deixou apenas um remoque: “Eu não sei comparar este documento com aquele que será apresentado pelo Governo. Daquilo que sabemos há uma diferença absoluta O Governo vai apostar numa lógica de mais Estado; e nós apostamos numa lógica de mais empresas e mais investimento privado”.

Mais exportações e investimento estrangeiro; menos dívida e impostos

No documento estratégico apresentado esta segunda-feira, no Porto, os sociais-democratas propõem-se a “aumentar as exportações para 50% do PIB até 2023 e para 60% do PIB até 2030”, a “melhorar o saldo externo, tendo contas externas equilibrada a partir de 2022, a “reduzir a dívida pública para valores em torno dos 80% do PIB até ao final da década”, e a “aumentar o investimento privado e público para um total de 20% do PIB até 2023 e 25% do PIB até 2030”.

Além disso, e como tinha sido largamente antecipado, o PSD defende a criação de um programa específico para a indústria e tecnologia (PEDIP 4.0), à semelhança do que foi posto em prática nos anos 90 pelo Governo de Cavaco Silva e pelo seu ministro da Indústria, Mira Amaral, hoje conselheiro de Rui Rio, focado na digitalização e modernização do tecido empresarial; e um “programa de captação de grandes projetos industriais de multinacionais de reconhecida credibilidade e em que o país já tenha ‘kow-how'” – as tais “quatro ou cinco AutoEuropas” de que vem falando o líder social-democrata.

Em matéria de impostos, os sociais-democratas entendem que é urgente “reduzir a carga fiscal dos 35% do PIB em 2019 para 32% do PIB em 2030”, baixar a “taxa marginal máxima de IRC de 31.5% em 2020 para um valor abaixo dos 25% em 2030” e, “a partir de 2022, e em função dos constrangimentos orçamentais, apostar na redução da carga fiscal em IRS para as famílias da classe média, através da redução das taxas aplicáveis ao rendimento das pequenas e médias poupanças”.

