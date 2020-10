O presidente do PS/Açores, Vasco Cordeiro, destacou esta terça-feira os investimentos do Governo Regional, a que preside, na saúde e nas acessibilidades nas Flores, que promoveram o desenvolvimento da ilha e contribuíram para a “coesão regional”.

Durante uma visita à ilha das Flores, citado numa nota de imprensa do PS/Açores, Vasco Cordeiro destacou a importância dos investimentos para “reforçar a coesão” daquela Região Autónoma, dando o exemplo das obras de requalificação do centro de saúde, as obras no porto das Poças e no porto comercial das Lajes, que ficou destruído após a passagem do furacão Lorenzo, em outubro de 2019.

Com todos esses investimentos, uns de natureza mais conjuntural e outros de natureza mais estrutural, se faz a coesão e ajudamos ao desenvolvimento também desta parcela do nosso território, refere o líder dos socialistas açorianos.

O também presidente do Governo Regional desde 2012 defende que a região deve continuar a prosseguir um “caminho” que assegure a mobilização de “recursos para acudir em situações em que é necessário acudir”, sem no entanto fazer esquecer o “conjunto de tarefas de natureza estrutural, para promover o desenvolvimento, para promover a economia e para promover o emprego”.

No comunicado, Vasco Cordeiro considera ainda os “serviços sociais, os serviços de saúde e de educação e do apoio social” como uma “condição essencial” para promover a “convergência” e a “coesão” da ilha das Flores “com o todo regional”. Destaca, por outro lado, no comunicado, as intervenções já em curso no porto das Lajes, como a “proteção de emergência ao cais -5”, e outras que irão “arrancar em breve”, como a “construção de uma ponte cais” naquele porto. Estas intervenções são um “compromisso não apenas ditado pelas circunstâncias do furacão Lorenzo”, como também permitem “o reafirmar de um compromisso com a coesão”, salienta.

A passagem do furacão Lorenzo pelos Açores, na madrugada e manhã de 02 de outubro do ano passado, provocou mais de 250 ocorrências e obrigou ao realojamento de 53 pessoas.

Nas anteriores legislativas açorianas, o PS venceu com 46,4% dos votos, o que se traduziu em 30 mandatos no parlamento regional, contra 30,89% do segundo partido mais votado, o PSD, com 19 mandatos, e 7,1% do CDS-PP (quatro mandatos). O BE, com 3,6%, obteve dois mandatos, a coligação PCP/PEV, com 2,6%, um, e o PPM, com 0,93% dos votos expressos, também um. O PS governa a região há 24 anos, tendo sido antecedido pelo PSD, que liderou o executivo regional entre 1976 e 1996.