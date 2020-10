O líder do PSD/Açores afirmou esta terça-feira que, no seu projeto de governação, todas as autarquias serão “tratadas por igual”, através da implementação de um regime de cooperação com o poder local “transparente e objetivo”.

Criaremos um regime de cooperação técnica e financeira entre o Governo Regional e as autarquias (municípios e freguesias) que dê garantias de transparência e objetividade, e em que todos são tratados por igual independentemente das cores partidárias, afirmou esta terça-feira José Manuel Bolieiro, citado em nota de imprensa.

O candidato, que falava depois de se reunir com o presidente da Câmara Municipal de Vila do Porto, em Santa Maria, lembrou que, enquanto presidente da Câmara de Ponta Delgada, tratou de “forma igualitária” todas as juntas de freguesia, frisando que também o presidente do único município de Santa Maria, o social-democrata Carlos Rodrigues, “tem tido essa postura de tratar todas as freguesias por igual”. Para o líder do PSD/Açores, “é inaceitável que este Governo Regional socialista não se relacione de forma transparente e igualitária com todos os autarcas” e, por isso, o seu projeto de governação para a região “valoriza o papel dos municípios e das freguesias, enquanto parceiros de desenvolvimento”.

Nas eleições regionais açorianas, que se realizam a 25 de outubro, existe um círculo por cada uma das nove ilhas mais um círculo regional de compensação, que reúne os votos que não foram aproveitados para a eleição de parlamentares nos círculos de ilha. Ao todo, são 13 as forças políticas que se candidatam à Assembleia Legislativa Regional.

Nas anteriores legislativas açorianas, o PS venceu com 46,4% dos votos, o que se traduziu em 30 mandatos no parlamento regional, contra 30,89% do segundo partido mais votado, o PSD, com 19 mandatos, e 7,1% do CDS-PP (quatro mandatos). O BE, com 3,6%, obteve dois mandatos, a coligação PCP/PEV, com 2,6%, um, e o PPM, com 0,93% dos votos expressos, também um. O PS governa a região há 24 anos, tendo sido antecedido pelo PSD, que liderou o executivo regional entre 1976 e 1996.