A Reevo Bikes produziu uma bicicleta que deverá orgulhar qualquer fabricante, sobretudo pelo que contribui para agitar o mercado. Sem ser proposta por uma fortuna inacessível para a maioria, a Hubless surpreende ao abrir mão do habitual quadro triangular, tendo igualmente desaparecido o garfo, os cubos de roda e as jantes tradicionais, recorram elas a aros ou tirantes em liga leve. E só por isso chama a atenção, mesmo dos que não gostam de bicicletas.

Parecendo-se bastante a uma bicicleta que o Batman usaria num dia em que Batmobile estivesse na revisão, a Hubless começa por fazer justiça ao seu nome ao prescindir dos cubos de roda. Em vez destas peças a que estamos habituados desde a invenção da roda, a bicicleta da Reevo recorre a jantes fixas em torno das quais surgem as verdadeiras jantes que montam os pneus de borracha.

Os detalhes que tornam a Hubless diferente... para melhor 6 fotos

As jantes fixas, com um imenso buraco ao centro que reforça a elegância do modelo, incluem ainda dois faróis em LED à frente e outros tantos na retaguarda. É igualmente na jante fixa anterior que está ancorado o braço da suspensão, com função de direcção, o mesmo acontecendo na traseira, com a jante fixa posterior a ancorar a suspensão traseira e o motor eléctrico.

Como bicicleta que é, a Reevo Hubless está equipada com pedais, mas o elemento diferenciador é o motor com uma potência de 750 W. Para a Europa, os ciclistas têm de se contentar com o de 250 W, para que o veículo esteja de acordo com o limite máximo de velocidade de 25 km/h. Para alimentar o motor eléctrico, cuja finalidade, pelo menos na Europa, é ajudar o ciclista nos arranques ou subidas mais íngremes, a Reevo monta uma bateria no quadro, que facilmente se pode retirar e levar para casa ou para o escritório, a fim de ser recarregada.

Equipada com um sistema anti-roubo por impressão digital e um suporte de telemóvel, para servir de sistema de navegação, a Reevo conta ainda com um descanso lateral que passa despercebido, a menos que se necessite dele. E o buraco na roda traseira ainda serve para transportar uma mini mochila, que faz de bagageira e que se pode prender na jante fixa. Segundo o site do fabricante, a Reevo Hubless está à venda nos EUA por 1999 dólares, ou 1697€, um valor longe de ser dos mais elevados, especialmente se tivermos em consideração o design da Hubless.