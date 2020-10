Boletim DGS. Número de mortes é o mais alto desde 1 de junho

Relativamente ao perfil das vítimas, oito eram homens e seis eram mulheres. A faixa etária mais afetada voltou a ser a de maiores de 80, com oito das 14 vítimas mortais (seis homens e duas mulheres). Duas vítimas tinham entre 70 e 79 anos (um homem e uma mulher) e quatro entre 60 e 69 (um homem e duas mulheres). Isto significa que apesar de a maioria das vítimas serem homens, as mulheres que morreram eram mais novas — metade tinha entre 60 a 69 anos.

Número de casos desce em relação ao dia anterior. Norte é região mais afetada

Contrariamente às mortes, o número de casos desceu — a DGS confirmou 427, menos 307 do que no dia anterior. É a terceira descida consecutiva e o valor mais baixo registado desde 15 de setembro. São agora 80.312 as pessoas que já testaram positivo para o novo coronavírus em Portugal. O número de casos ativos encontra-se agora nos 27.568, mais 155 do que ontem.

O Norte foi a região mais afetada, com 231 dos casos confirmados (54%) nas últimas 24 horas. A seguir ficou Lisboa e Vale do Tejo, com 131 casos, cerca de 31% das novas infeções. O Centro teve 35 infeções; o Alentejo 15; e o Algarve nove. A Madeira registou cinco novos casos, entre segunda e terça-feira, e os Açores um.