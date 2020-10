Mário Centeno era ministro das Finanças quando o Estado português acertou a venda do Novo Banco à Lone Star. Era ele que ocupava a tutela quando foram acertados os termos da venda, um processo que Centeno diz ter sido feito pelo Banco de Portugal. Hoje, Mário Centeno é governador do Banco de Portugal e assiste ao debate em torno do Orçamento para 2021, que gira em torno de não incluir no exercício orçamental uma nova injeção do Estado no Fundo de Resolução (que, por sua vez, cobre as perdas do Novo Banco com ativos tóxicos herdados do BES).

E face a essa exigência do Bloco de Esquerda, o governador Mário Centeno defende os termos da venda, considerando que são “de evitar” quaisquer decisões que coloquem em causa a estabilidade do sistema financeiro. Ou seja, não ponham em causa a recuperação prevista do Novo Banco.

“Creio traduzir um sentimento generalizado quando digo que não queremos voltar a viver períodos dessa natureza [de instabilidade do sistema financeiro]. Todas as decisões que coloquem em causa a estabilidade do sistema financeiro são de evitar”, afirmou Mário Centeno na conferência de imprensa de apresentação do Boletim Económico de outubro, em Lisboa.

Por outras palavras, as decisões que venham a ser tomadas no OE2021 devem respeitar “o cumprimento das obrigações que o Estado português assumiu em nome da estabilidade do país”. Mas abriu a porta a alternativas – “há sempre alternativas” – sem explicitar.

Num acordo, salientou o ex-ministro, as várias partes assumem compromissos e todas devem cumpri-los: “É expectável que todos cumpram as suas obrigações, incluindo o Novo Banco e as autoridades europeias que connosco tomaram decisões no passado”, disse.

O acordo de venda do Novo Banco prevê, através de um mecanismo contingente, que o Fundo de Resolução (que detém 25% do banco, enquanto a Lone Star tem 75%) cubra perdas do banco com ativos tóxicos que ficaram do BES até 3.890 milhões de euros. Até hoje, já foram injetados 2.976 milhões de euros (dos quais 2.130 milhões de euros vieram de empréstimos do Tesouro) e poderão transferidos ser mais 900 milhões de euros nos próximos anos.

Alguns dos principais bancos portugueses têm estado a negociar um empréstimo ao Fundo de Resolução bancário (para que este não tenha de pedir dinheiro ao Tesouro para pôr no Novo Banco), colocando em cima da mesa condições como alteração ao modo de financiamento do Fundo de Resolução, alargando o âmbito da incidência e as entidades contribuintes, como noticiou o Observador na semana passada.