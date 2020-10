A Madeira regista esta segunda-feira mais seis casos de infeção pela Covid-19, elevando para 244 casos os casos confirmados no território regional, revela o Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE).

“Há seis novos casos positivos a reportar, pelo que a região passa a contabilizar 244 casos confirmados da Covid-19 no território regional”, refere o boletim epidemiológico do IASAÚDE, acrescentando tratar-se de seis casos importados, três provenientes da Região Sul de Portugal, dois de França e um do Reino Unido.

O boletim indica ainda haver a reportar um novo caso recuperado e cinco novas situações que se encontram em estudo pelas autoridades de saúde.

“Até ao dia 05 de outubro, foram contabilizadas na Região Autónoma da Madeira 1.704 notificações de casos suspeitos da Covid-19, dos quais 1.460 não se confirmaram”, sublinha.

De acordo com o IASAÚDE, a região passa a contabilizar 172 casos recuperados da Covid-19, pelo que são 72 os casos ativos, dos quais 63 são casos importados identificados no contexto das atividades de vigilância implementadas no Aeroporto da Madeira e nove são casos de transmissão local.

Relativamente ao isolamento dos casos positivos, 41 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, 30 em alojamento próprio e um doente encontra-se em internado na Unidade Polivalente dedicada à covid-19 no Hospital Dr. Nélio Mendonça.

À data, confirma o IASAÚDE, 15.949 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da região, com recurso à aplicação MadeiraSafe, 7.620 destas pessoas estão em vigilância ativa.

Até ao fim de domingo, no laboratório de Patologia Clínica do SESARAM, foram processadas 120.278 amostras para teste de PCR.

No contexto da operação de rastreio de viajantes nos portos e aeroportos da Madeira e do Porto Santo, há a reportar um total cumulativo de 74.828 colheitas para teste à Covid-19 realizadas até às 18h desta segunda-feira.

A pandemia de Covid-19 já provocou mais de um milhão e trinta mil mortos e mais de 35,2 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 2.018 pessoas dos 79.885 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.