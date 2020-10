São Tomé e Príncipe não registou esta segunda-feira qualquer caso positivo de Covid-19 em 13 testes efetuados, mantendo-se os acumulados em 913, anunciou o Ministério da Saúde.

No domingo, as autoridades sanitárias deram conta de dois novos casos positivos do novo coronavírus, referindo, também, que desde meados de março que a doença foi declarada no país, foram recuperados 888 pacientes.

Um total de dez pessoas continuam em isolamento domiciliar.

Em África, há 36.789 mortos confirmados em mais de 1,5 milhões de infetados em 55 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia naquele continente.

Entre os países africanos que têm o português como língua oficial, Angola lidera em número de mortos e Moçambique em número de casos. Angola regista 195 mortos e 5.402 casos, seguindo-se a Guiné Equatorial (83 mortos e 5.045 casos), Moçambique (66 mortos e 9.296 casos), Cabo Verde (65 mortos e 6.360 casos), Guiné-Bissau (39 mortos e 2.385 casos) e São Tomé e Príncipe (15 mortos e 913 casos).

O Brasil é o país lusófono mais afetado pela pandemia e um dos mais atingidos no mundo, ao contabilizar o segundo número de mortos (mais de 4,9 milhões de casos e 146.352 óbitos), depois dos Estados Unidos.