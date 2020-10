A Igreja de Inglaterra tem colocado a sua reputação acima do bem-estar físico, emocional e espiritual das crianças e jovens vítimas de abusos sexuais, revelou um novo estudo independente. Além disso, a cultura de deferência e o clericalismo, “que significava que a autoridade moral do clero é amplamente entendida como irrefutável”, fazem da Igreja de Inglaterra um lugar onde os abusadores se podem esconder.

O estudo foi realizado ao longo do último ano e contou com a participação de Justin Welby, arcebispo de Canterbury, John Sentamu, antigo arcebispo de York, vítimas de abuso sexual e especialistas em proteção de menores, dentro e fora da instituição. Surgiu no seguimento do inquérito independente pedido em 2014 pelo governo do Reino Unido para examinar como é que as instituições britânicas, incluindo a Igreja, protegiam as crianças de predadores sexuais.

“Instituições religiosas como a Igreja de Inglaterra são marcadas pelo seu propósito moral explícito, em ensinar o que está certo e o que está errado. No contexto do abuso de menores, a negligência da Igreja em relação ao bem-estar físico, emocional e espiritual de crianças e jovens em favor da proteção da sua reputação está em conflito com sua missão de amor e cuidado para com os inocentes e vulneráveis”, refere o relatório de 107 páginas, consultado pelo The Guardian.

De acordo com o estudo, os bispos não devem continuar a ser responsáveis pela proteção de crianças, um tarefa que deve ser antes atribuída a profissionais. Estes estão “em melhor posição para decidir que casos devem ser encaminhados para a polícia ou serviços sociais e que ações devem ser tomadas pela Igreja para manter as crianças a salvo”.