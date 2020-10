*Em atualização

Dez anos depois de ter aparecido, o Instagram está nostálgico. Entre as novidades lançadas para celebrar o décimo aniversário, está o regresso dos primeiros ícones da app, que lembram as máquinas fotográficas Polaroid. Na versão atualizada da aplicação, os utilizadores vão poder agora personalizar a forma como a app aparece no ecrã do seu smartphone ou tablet. As opções incluem diferentes cores e o regresso dso clássicos.

Além dos ícones personalizáveis, a versão atualizada do Instagram também vai permitir fazer um mapa privado das stories (partilhas que desaparecem em 24 horas) dos últimos três anos. Esta opção está disponível nos arquivos da aplicação.

Outra das apostas da rede social, que é detida pelo Facebook, é a saúde mental e o bem-estar dentro da plataforma. Neste âmbito, o Instagram tem duas novidades que prometem reduzir as interações negativas, como o assédio ou o bullying. Assim, a rede social já começou a testar uma opção que permite esconder automaticamente comentários negativos (que a aplicação deteta serem semelhantes a alguns comentários reportados no passado) e vai expandir os alertas aos utilizadores que tentam repetidamente publicar comentários que podem ser ofensivos.

Para acompanharmos o que está por vir, precisamos nos adaptar também. A página inicial do Instagram foi criada num momento diferente. Nos próximos meses, disponibilizaremos grandes mudanças, como guias para Reels e compras, além de enormes melhorias nas mensagens. (…) No centro de todas estas transformações, a comunidade permanecerá sendo o coração do Instagram. A nossa principal preocupação continuará a ser manter as pessoas seguras e criar novos recursos para combater o bullying, melhorar a equidade, promover a justiça e ajudar as pessoas a se sentirem apoiadas”, escreveu Adam Mosseri, diretor do Instagram, numa publicação no site da rede social.

Outra das novidades apresentadas no final da semana passada é a possibilidade de integrar as mensagens privadas trocadas no Instagram na app do Messenger. “Mais do que nunca, as pessoas estão a comunicar em ambientes privados. (…) Estamos a conectar ambas as experiências, trazendo os melhores recursos do Messenger para o Instagram. Assim, podemos ter acesso à melhor experiência de troca de mensagens, independentemente da aplicação usada. Os utilizadores do Instagram podem decidir atualizar ou não para essa nova experiência imediatamente”, explicou a rede social a 29 de setembro.