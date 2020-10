O presidente da Câmara de Arcos de Valdevez apontou hoje a abertura ao público da Oficina de Criatividade Himalaya para dezembro, num investimento de 1,8 milhões de euros destinado a promover a ciência naquele concelho do Alto Minho.

Segundo João Manuel Esteves, “o objetivo do município será inaugurar o novo espaço no dia 09 de dezembro, data de nascimento do padre Manuel Himalaya”.

Nascido e sepultado em Arcos de Valdevez, no distrito de Viana do Castelo, o padre Manuel Himalaya é considerado “um dos maiores cientistas e visionários portugueses da viragem do século XIX, tendo percorrido mundo, como França, Estados Unidos da América ou Argentina, em busca de novas abordagens científicas e de conhecimento”.

O autarca social-democrata explicou estar concluída a intervenção de adaptação da antiga escola secundária a oficina de criatividade, iniciada em 2019, estando em curso a fase de instalação dos equipamentos e conteúdos.

João Manuel Esteves destacou “a cúpula de projeção de alta definição em 360º (Fulldome), que funcionará como um planetário”.

O percurso do padre Himalaya “é a base de desenvolvimento do projeto, e terá nas famílias e nos jovens o seu principal público-alvo”.

Além de um espaço documental e biográfico, que recorre a discursos tecnológicos e informativos de última geração, a oficina será dotada de salas e espaços dedicados à exploração e descoberta das ciências, com destaque para o uso do sol, com recriação de uma máquina solar, o pirelióforo, e das múltiplas áreas do conhecimento abrangidas pelo investigador, como a ecologia e a eco sustentabilidade”.

A nova oficina “visa promover a atratividade económica, o desenvolvimento sustentável do território, através da melhoria da estrutura ecológica urbana com a redução de consumos de energia e emissões de CO2″.

O espaço integra duas áreas, uma dedicada à vida e obra do cientista e aos seus contributos para a atualidade, denominado núcleo interpretativo Himalaya, e outra ligada à ciência e à pedagogia, o centro da eco cidadania, e ainda um labirinto dedicado igualmente à figura universal de Himalaya.

Neste labirinto, os corredores serão inspirados nas viagens pelo mundo do padre Himalaya e terão desafios e enigmas sobre a sua vida cultural e científica.

As crianças terão ao seu dispor uma pequena mochila de explorador contendo um conjunto de pequenas ferramentas (chaves, lanternas, lupas) necessárias para interagir e resolver as questões e os desafios que vão encontrando nos respetivos corredores.

No exterior, serão instalados alguns equipamentos de uso livre e também religados com a ciência, bem como uma réplica, em tamanho natural, do pirelióforo apresentado pelo padre Manuel Himalaya na Exposição Universal de St. Louis, nos EUA, em 1904.

O pirelióforo é uma estrutura composta por espelhos que tendem a refletir a luz para um único ponto com vista a fundir materiais. Era um forno solar capaz de atingir altas temperaturas.

A Oficina da Criatividade Himalaya é cofinanciada pelo programa Norte 2020, em cerca de 1,1 milhões de euros.