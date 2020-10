Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), admitiu esta terça-feira que a vacina para o novo coronavírus poderá ser lançada em 2020. “Precisamos de vacinas e há esperança de que até o final deste ano possamos ter uma”, anunciou Tedros no encerramento da reunião do Comitê Executivo da OMS.

O diretor-geral da OMS afirmou que, “embora ainda existam áreas desconhecidas, agora sabemos mais sobre o vírus”. Tedros afirma ainda que empenho político é “crucial” e que, até à vacinação, é importante aplicar medidas que impeçam a propagação da Covid-19, como o distanciamento social, a testagem rápida e o diagnóstico precoce da doença.

A solidariedade internacional também foi um dos pontos que o diretor-geral da OMS tocou na conferência de imprensa, dizendo que deve haver uma “distribuição equitativa das vacinas”. “Precisamos uns dos outros, precisamos de solidariedade e precisamos de usar toda a energia que temos para lutar contra o vírus”, acrescentou Tedros.

Neste momento, 168 países estão no programa Covax, destinado a encontrar uma vacina o mais rapidamente possível e fortalecer os laços de solidariedade internacional na luta contra a Covid-19. No entanto, países como a China, os EUA, ou a Rússia não fazem parte do programa.

Esta terça-feira, mais uma vacina passou à fase de testagem em humanos: a GlaxoSmithKline (GSK) e a Vir Biotechnology anunciaram que a sua vacina para o coronavírus passou para a fase três.