A organização da Web Summit, juntamente com a cidade de Lisboa, vai decidir num prazo de dez dias em que formato se vai realizar a edição de 2020 da maior conferência de tecnologia e empreendedorismo da Europa. A informação foi avançada esta terça-feira por Paddy Cosgrave, fundador e presidente da Web Summit, numa publicação no Twitter. Em cima da mesa estão duas opções: o evento pode decorrer apenas online ou num modelo híbrido, com a junção do online e de momentos offline (ou seja, presencialmente).

A Web Summit e a cidade de Lisboa vão decidir em 10 dias qual o melhor formato para a saúde e bem-estar das pessoas de Lisboa e de Portugal. Apenas online ou híbrido (offline + online). O vosso feedback antes da decisão é bem-vindo”, escreveu Paddy Cosgrave no Twitter.

Web Summit & the city of Lisbon will decide within 10 days what format is best for the health and well being of the people of Lisbon and Portugal ???????? Online only

or

Hybrid (Offline + Online) Your feedback ahead of this decision is very welcome — Paddy Cosgrave (@paddycosgrave) October 6, 2020

Em junho, recorde-se, Paddy Cosgrave levantou um pouco o véu sobre a edição deste ano e garantiu que o evento — que no ano passado recebeu mais de 70 mil pessoas, de 163 países, em Lisboa — não seria cancelado e que iria “aderir aos mais rigorosos protocolos de saúde, conforme orientação do Governo de Portugal”.

Por causa da pandemia de Covid-19, a edição de 2020 da Web Summit está marcada para a semana entre 2 e 4 de dezembro — tradicionalmente decorre na primeira semana de Novembro. O Collision, evento irmão da Web Summit no Canadá, decorreu completamente online entre 23 e 25 de junho.

Em junho, a organização da Web Summit esclarecia que a conferência iria contar com uma parte online e outra offline, sendo que as conferências seriam transmitidas a partir de um estúdio no Altice Arena, bem como de outros estúdios colocados em diferentes cidades do país. “Ao contrário do que se especulava, a Web Summit vai avançar — online e offline de 2 a 4 de dezembro de 2020. Vai contar até com 100 mil empreendedores, oradores e parceiros na plataforma online da qual é proprietária”, sublinhou a organização no comunicado.

Ainda assim, Paddy Cosgrave explicou que o formato da Web Summit em Lisboa só deveria ser decidido no início deste mês. “Por essa altura, seja qual for a decisão que for tomada sobre o formato da Web Summit em Lisboa, este aderirá de forma rigorosa aos protocolos de saúde que estiverem em vigor para essa altura em Portugal”, garantiu, acrescentando que a decisão é “revista semanalmente e sujeita a mudanças relativas aos protocolos de saúde até ao dia da abertura” do evento.