A Academia Real das Ciências da Suécia vai anunciar esta manhã o vencedor do Prémio Nobel da Física. A revelação ocorrerá a partir das 10h45 desta terça-feira na sede da instituição em Estocolmo, Suécia. O evento será transmitido através das redes sociais e pode ser seguido em direto neste artigo.

Esta distinção é entregue anualmente a quem mais tenha contribuído para o desenvolvimento e conhecimento da física. Alfred Nobel, químico sueco que inventou a dinamite, reservou 94% da fortuna à criação deste e de outros quatro prémios (Medicina, Química, Literatura e Paz), que deveriam ser entregues “àqueles que fizeram o maior benefício para a humanidade”.

Este ano, o vencedor de qualquer Prémio Nobel ganhará 10 milhões de coroas suecas (cerca de 954 mil euros), mais um milhão (pouco mais de 95 mil euros) que nos anos anteriores. De acordo com o Conselho de Administração da Fundação Nobel, o aumento do valor do prémio é o resultado de um “reforço económico” feito na instituição nos últimos oito anos.

Em 2019, o Prémio Nobel da Física foi entregue a James Peebles “pelas descobertas teóricas na cosmologia física”; e a Michel Mayor e Didier Queloz “pela descoberta de um exoplaneta a orbitar uma estrela semelhante ao Sol”.

James Peebles foi um dos maiores investigadores da radiação cósmica de fundo, uma forma de radiação fóssil que atravessa o universo e testemunha o momento do nascimento do universo. Michel Mayor e Didier Queloz são os descobridores da 51 Pegasi ou Helvetios, uma estrela parecida ao Sol orbitada pelo planeta 51 Pegasi B, cuja identificação foi revelada a 6 de outubro de 1995, precisamente há 25 anos.

Portugal nunca venceu um Nobel da Física, mas já conquistou o da Medicina e o da Literatura. O primeiro foi arrecadado em 1949 pelo neurologista António Egas Moniz graças ao desenvolvimento da lobotomia, uma técnica de cirurgia cerebral que já não é utilizada na atualidade. O Nobel da Literatura pertence a José Saramago, vencedor em 1998, por obras como “Ensaio Sobre a Cegueira” ou “O Evangelho Segundo Jesus Cristo”.