O ministro das Finanças está esta terça-feira no Parlamento para dar a conhecer aos partidos as linhas gerais do Orçamento do Estado para o próximo ano e o PSD saiu da primeira reunião do dia “preocupado”. E a pedir “responsabilidade ao Governo” numa altura em que os números da economia “são sempre negativos”.

Os sociais-democratas dizem manter “a preocupação com a economia e a necessidade de recuperação económica, que passa pela empresas, o emprego e os trabalhadores”, depois de conhecido o quadro macroeconómico que o ministro lhes apresentou esta manhã — e que o deputado Afonso Oliveira não quis adiantar.

Ainda assim, o deputado disse que o “cenário é difícil para todos e não é expetável números da economia que sejam agradáveis. São sempre negativos”, avança. Agora, o PSD espera que “o Orçamento responda às necessidade. Que o Governo responda às empresas”, argumentou.

“Dos dados que ouvimos ficamos que a convicção que há preocupação muito mais forte com o investimento público e menos com o privado”, explicou o deputado Afonso Oliveira à saída do rápido encontro, ao mesmo tempo que reconheceu “a dificuldade do Orçamento para 2021”. Mas perante isso, a receita do PSD é “ter um Governo à altura das responsabilidades”.

Da reunião, a comitiva do PSD saiu sem essa certeza e ainda “acresce à preocupação” o facto de não haver sinal de um acordo à esquerda para a viabilização da proposta do Governo.

O Orçamento do Estado será entregue na Assembleia da República a 12 de outubro e a primeira votação (na generalidade) da proposta do Governo acontecerá a 28 de outubro. Nesta altura ainda não há garantias de viabilização por parte dos parceiros parlamentares do PS, o BE e o PCP, mas as negociações entre as partes têm-se mantido nos últimos dias e vão continuar.