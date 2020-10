A PSP deteve esta terça-feira no bairro das Enguardas, em Braga, sete pessoas no âmbito de uma investigação por tráfico de estupefacientes, que ainda decorre, anunciou fonte daquela polícia.

Em declarações à Lusa, o comissário Ricardo Amaral acrescentou que a megaoperação se traduz no cumprimento de 14 mandados de busca domiciliária e sete mandados de detenção. “Já foram cumpridos seis dos sete mandados de detenção, todos por tráfico”, referiu.

Paralelamente, a PSP apreendeu liamba, dinheiro e notas falsas. Foi ainda detida uma outra pessoa, por posse de armas.

Liderada pelo Núcleo de Investigação Criminal de Braga, a operação envolve ainda efetivos dos comandos de Viana do Castelo, Aveiro e Vila Real, bem como do Grupo Operacional Cinotécnico da Unidade Especial de Polícia do Porto.

Esta investigação ao tráfico de droga no bairro das Enguardas já decorria “há alguns meses”.