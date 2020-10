Desde outubro de 2018, altura em que foi fundada, a Casa do Impacto apoiou 135 projetos de empreendedorismo e injetou 1,5 milhões de euros para impulsionar o ecossistema da Economia de Impacto. A instituição fundada pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa está a celebrar dois anos de existência e acrescenta mais números à lista: conta com mais de 200 empreendedores residentes, recebeu cinco programas de aceleração, sete programas de ignição e um programa de investimento de impacto e acolheu mais de 80 workshops e bootcamps e cerca de 170 eventos que aproximaram 4.500 pessoas.

Em comunicado, a instituição assegura que a sua missão permanece a mesma: “Estimular uma comunidade de change makers capazes de responder aos maiores desafios sociais e ambientais da década e defender a ‘Era da Inovação Social’, onde todos os negócios devem ter um propósito social”. Inês Sequeira, diretora da Casa do Impacto, enumera os próximos objetivos da instituição, destacando sempre o foco no impacto social e na diversidade.

O objetivo é continuar a formar empreendedores através do programa de aceleração Rise for Impact, a alavancar projetos com recurso ao Fundo +Plus e a desafiar mentes empreendedoras, através do RISE for Impact ou do Santa Casa Challenge. Queremos também chegar a mais empreendedores, de diferentes países, géneros, etnias, classes sociais, backgroundse idades, para trazer mais diversidade e inclusão ao empreendedorismo, de forma a potenciar soluções de resposta abrangente a toda a sociedade. Estamos a desenhar mecanismos que promovam a colaboração e a criar critérios de diversidade para as nossas iniciativas”, acrescenta Inês Sequeira.

A responsável do projeto acrescenta ainda que o um dos objetivos passa por “continuar a promover Portugal como um hub para empreendedores inovadores e ser o centro do empreendedorismo do impacto português e internacional é uma prioridade”. “Para isso temos impulsionado e promovido o crescimento da comunidade de empreendedores junto do público externo, através dos eventos e workshops que realizamos todas as semanas, onde damos palco ao que de melhor se faz por cá. Pretendemos agora ampliar o ecossistema e os parceiros em vários pontos do País, mas também além-fronteiras, para apoiar esta comunidade”, sublinha.

Atualmente, a Casa do Impacto, sediada no Convento de São Pedro de Alcântara, conta com 20 fundadoras mulheres e 13 nacionalidades representadas. Entre algumas das áreas prioritárias estão a saúde mental, a sustentabilidade ambiental, a diversidade, a inclusão e a igualdade de género.

Para celebrar os dois anos de existência, e devido à impossibilidade de festejar presencialmente a efeméride, a Casa do Impacto convidou alguns empreendedores e startups parceiras que acompanharam o hub desde o início, para uma conversa intitulada “Do Cabaret para o Convento”, onde cada um falou sobre o percurso da Casa e o ecossistema de impacto. Luís Fonseca, parceiro da MAZE, Carlos Azevedo, presidente do IES – Social Business School, Domingos Guimarães, cofundador da Academia de Código, Catarina Campino, Head of Detail da mesma startup e Hugo Menino Aguiar, fundador da SPEAK, foram os empreendedores convidados.

Além disso, a Casa do Impacto conta também com um novo site, com maior enfoque na comunidade e com áreas dedicadas a residentes, mentores e oportunidades de emprego, eventos e informações relevantes do ecossistema de impacto.