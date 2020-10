O Presidente da República felicitou o vencedor da edição especial da Volta a Portugal Amaro Antunes e “o feito” do ciclista João Almeida, atualmente na liderança da Volta a Itália.

Numa mensagem divulgada, na segunda-feira à noite, na página da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa realçou “a vitalidade” do ciclismo português, “um desporto que tanta história tem, que tantas alegrias deu aos portugueses no passado”, esperando que “volte a dar no futuro”.

Marcelo Rebelo de Sousa anunciou que “receberá oportunamente” Amaro Antunes e a equipa, W52-FC Porto, felicitando, na mesma mensagem a Federação Portuguesa de Ciclismo pela realização “com sucesso” da prova, que terminou na segunda-feira, em Lisboa.

Amaro Antunes sagrou-se vencedor, pela primeira vez, na segunda-feira, da Volta a Portugal em bicicleta, sucedendo ao companheiro de equipa João Rodrigues no palmarés da prova rainha do calendário nacional.

O ciclista da W52-FC Porto deixou o colega galego, Gustavo Veloso, na segunda posição, a 42 segundos, e o compatriota Frederico Figueiredo (Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel) na terceira, a 52.

Também na segunda-feira, João Almeida tornou-se, aos 22 anos, o segundo português a vestir a camisola rosa do Giro, repetindo 31 anos depois o feito de Acácio da Silva. O jovem das Caldas da Rainha conseguiu subir ao topo da Volta a Itália no Monte Etna, o mesmo local onde Acácio da Silva, em 22 de maio de 1989, tinha vestido a maglia rosa.

João Almeida ascendeu à liderança após a terceira etapa, que foi ganha pelo equatoriano Johnatan Caicedo (Education First). Almeida tem o mesmo tempo de Caicedo na geral, mas tem vantagem nos centésimos de segundo do contrarrelógio da primeira etapa.