Uma idosa de 88 anos que testou positivo à Covid-19 no surto nos lares da Misericórdia de Bragança morreu esta quarta-feira no hospital, onde se encontram internados mais dois utentes, de um total de 102 infetados, informou fonte da instituição.

De acordo com o porta-voz da Misericórdia de Bragança, José Fernandes, o número total de casos positivos subiu para 123: aos 102 idosos, juntam-se 21 trabalhadores com infeção confirmada. A instituição avançou ainda que já lhe foram comunicados resultados relativos a outra resposta social, a Unidade de Cuidados Continuados, com 126 resultados negativos e 19 a aguardarem resultados.

Além dos mais de 300 utentes e trabalhadores dos três lares, cujos resultados já são conhecidos, foram realizados mais 272 testes na Unidade de Cuidados Continuados e no Centro de Educação Especial, dos quais falta saber o resultado de 157 testes, ainda segundo o porta-voz.

De acordo com a fonte, ainda não são conhecidos resultados dos testes dos colaboradores dos infantários e da escola básica pertencentes ao complexo da Misericórdia de Bragança, que é a maior instituição social do Nordeste Transmontano.

Os responsáveis desconhecem, para já, se as mais de 300 crianças vão ou não ser testadas. A Misericórdia transferiu para um hotel da cidade 19 utentes dos lares que testaram negativo.

Este surto teve início com um primeiro caso positivo de uma funcionária a 23 de setembro.

Uma semana depois, começaram a ser feitos testes no lar onde trabalhava, o Santa Isabel, seguindo-se ao longo da semana os restantes. Já esta semana começaram a ser testadas as restantes valência e os resultados estão a ser conhecidos agora.

O número de infeções pelo novo coranavírus no distrito de Bragança aproxima-se das 900 no distrito de Bragança, que contabiliza 30 mortes associadas à Covid-19.