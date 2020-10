A Associação Portuguesa de Osteoporose (APO), para assinalar o Dia Mundial da Osteoporose — que se celebra a 20 de outubro —, desenvolveu o programa “Ama os Teus Ossos”.

Num ano marcado marcado pelo confinamento devido à pandemia da Covid-19, os impactos na saúde fizeram-se notar, devido ao aumento do sedentarismo e da alimentação de conforto e de compensação. Para minimizar as consequências, a APO desenvolveu este programa para informar, sensibilizar a educar a população para novos hábitos naquele que é o novo normal.

Do programa “Ama os Teus Ossos”, faz parte um conjunto de 4 webinares sobre saúde óssea, aos quais o Observador se juntou.

O primeiro webinar é já no próximo dia 8 de outubro, quinta-feira, às 19h, com transmissão em direto aqui, no site do Observador, assim como no Facebook do jornal e Facebook da APO. O professor Doutor Pedro Cantista, Presidente do Colégio Medicina Física e de Reabilitação da Ordem dos Médicos, e presidente da Associação Portuguesa de Osteoporose, será o primeiro convidado para falar saúde óssea, com o tema “Ame os seus Ossos”.

