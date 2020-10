O Facebook retirou um post publicado por Donald Trump esta terça-feira, por este ter “informação correta sobre a gravidade da Covid-19”, ao passo que o Twitter manteve a mesma publicação mas sobrepôs-lhe uma nota em que diz que aquela mensagem “violou as regras do Twitter sobre a disseminação de informação enganadora e potencialmente prejudicial relacionada com a Covid-19”.

No post em causa, Donald Trump alertava para a chegada da “época da gripe”, referindo que, apesar de aquela doença ter vacina, ela “às vezes mata mais de 100 mil pessoas”. “Vamos fechar o país? Não, aprendemos a viver com isto, tal como estamos a aprender com a Covid, que é em muitas populações bem menos letal!!!”, escreveu Donald Trump.

Flu season is coming up! Many people every year, sometimes over 100,000, and despite the Vaccine, die from the Flu. Are we going to close down our Country? No, we have learned to live with it, just like we are learning to live with Covid, in most populations far less lethal!!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 6, 2020