(Artigo em atualização)

Quando, em 2010, chegou ao Sporting para ser o responsável pela administração do sistemas informático do clube, David Tojal, agora com 36 anos, começou logo por “questionar a complexidade das passwords”. “As passwords tinham três caracteres e maior parte era SCP”, declarou, despertando várias gargalhadas na sala de audiências do Campus da Justiça, incluindo a do arguido Rui Pinto — que é acusado de um ataque informático aquele sistema.

O técnico alterou, então, o nível de acesso e obrigou, entre outras medidas, a que fossem colocadas seis letras no código de acesso às caixas de e-mail. Mas pouco depois a direção pediu-lhe para voltar a facilitar a vida aos funcionários. “Era demais para a cabeça deles, mas mantive os seis caracteres”, disse na sessão desta quarta-feira.

O responsável lembrou em tribunal que os cerca de 50/ 60 servidores, ao serviço de cerca de 600 funcionários, eram “bastante antigos” e que “não era fácil” geri-los. Vou tentando melhorá-los aos poucos enquanto ali trabalhou, até 2015 — altura em que o ataque que agora se atribui a Rui Pinto deitou todo o sistema abaixo.

Contrato de Jesus levou origem do ataque à Hungria

Quando este ataque aconteceu, David Tojal lembrou-se de um contrato valioso que podia interessar a um possível pirata informático: o do treinador Jorge Jesus. “Percebi que só duas ou três pessoas o tinham”, da direção e do departamento jurídico, e que tinham acedido aos e-mails desses utilizadores através de um IP localizado na Hungria — onde Rui Pinto acabou detido.

O técnico lembrou também que a certa altura os ataques deixaram de acontecer apenas à noite e de madrugada para passarem a “acontecer a toda a hora”.

Antes do seu testemunho, que se prolonga para a tarde, foi a vez da defesa de Rui Pinto confrontar o especialista da PJ que analisou um dia de setembro em que o sistema informático do Sporting foi atacado até colapsar. Uma inquirição em que Rui Pinto passou o tempo a levantar-se e a dar indicações ao que os advogados deviam perguntar. “Ele não sabe nada”, acabou por sussurrar do seu lugar. “Podíamos ouvir os esclarecimentos do próprio arguido se ele quisesse”, ironizou noutro momento uma das juízas.

Rui Pinto é acusado de 90 crimes por ter acedido aos sistemas informáticos e caixas de emails de pessoas ligadas ao Sporting, à Doyen, à sociedade de advogados PLMJ, à Federação Portuguesa de Futebol, à Ordem dos Advogados e à PGR. Entre os visados estão Jorge Jesus, Bruno de Carvalho, o então diretor do DCIAP Amadeu Guerra ou o advogado José Miguel Júdice. São, assim 68 de acesso indevido, 14 de violação de correspondência, seis de acesso ilegítimo e ainda por sabotagem informática à SAD do Sporting e por tentativa de extorsão ao fundo de investimento Doyen.

Aníbal Pinto, o seu advogado à data dos alegados crimes, responde pelo crime de tentativa de extorsão. Isto porque, segundo a investigação, Rui Pinto terá exigido à Doyen um pagamento entre 500 mil e um milhão de euros para que não publicasse documentos relacionados com a sociedade que celebra contratos com clubes de futebol a nível mundial. Aníbal Pinto, então advogado do hacker, terá servido de seu intermediário. E é por isso que se sentam os dois, lado a lado, em frente ao coletivo de juízes.