O Governo vai lançar no próximo ano um programa de estágios na administração central e nas câmaras municipais para jovens desempregados ou que estejam à procura do primeiro emprego, de acordo com o Jornal de Negócios.

A medida foi revelada esta segunda-feira aos sindicatos da Função Pública, no contexto do orçamento do Estado. O jornal escreve, no entanto, que a ideia é vista com alguma desconfiança pelos sindicatos, por poder criar novos casos de precariedade.

“Temos ainda, na regularização de trabalhadores precários, muitos dos que estiveram em estágio na administração pública”, lamentou Helena Rodrigues, presidente do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado, em declarações aos jornalistas.