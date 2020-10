“Vou deixar a minha casa de Lisboa, está a ser tudo muito emotivo”

Foi desta forma, num vídeo publicado na sua conta de Instagram, que Madonna anunciou que a sua aventura em terras portuguesas chegara ao fim. Três anos depois de se ter mudado para Lisboa — e com muitas polémicas acumuladas ao longo da sua estadia –, Madonna põe um ponto final neste período de tempo em que mergulhou a fundo na cultura portuguesa, foi amiga de Celeste Rodrigues, tocou com Dino D’Santiago (entre outros), foi apoiar o Benfica ao estádio do Estrela da Amadora, andou a cavalo na Comporta e muito, muito mais.

Na publicação partilhada nesta rede social Madonna aparece numa videochamada simulada onde conversa com um cão. “Ligaste para pedir desculpa? Vou deixar a minha casa de Lisboa, está a ser tudo muito emotivo e estava a contar contigo para seres o meu cão de apoio emocional”, diz a cantora. Apesar da mensagem parecer ter um tom meio jocoso os rumores de que estava de saída de Portugal já circulavam.

A sua mudança para Portugal deveu-se, em grande parte, à vontade do seu filho, David Banda, de vingar no mundo do futebol — fazia parte das camadas jovens da equipa dos encarnados. Ultimamente (antes da pandemia, pelo menos), passava mais tempo fora à conta da sua “Madame X Tour”, digressão musical que sucedeu o lançamento do seu disco mais recente, Madame X. Não são ainda conhecidos mais pormenores sobre o futuro próximo da cantora (a não ser que está envolvida no argumento e na realização de uma biopic) mas é quase certo que Lisboa não estará nos planos.