Em ano de pandemia, a SEAT optou por arregaçar as mangas e levar a cabo várias ações solidárias e de responsabilidade social, desde a produção de ventiladores e máscaras à doação de frota para a Cruz Vermelha e realização de testes de despiste aos seus funcionários. Teresa Lameiras, diretora de Marketing & Comunicação da SEAT Portugal, faz o balanço do impacto da pandemia no setor automóvel, revela o que se pode ganhar de uma experiência atípica como a que vivemos e antecipa os próximos passos de uma marca “que se reinventa e adapta” a um ritmo constante, de forma “solidária, verdadeira e genuína”.

Assim que o mundo parou face à pandemia, a SEAT levou a cabo várias ações solidárias a clientes e equipas médicas. Foi instintiva esta missão?

A SEAT é uma marca que se reinventa e adapta sempre que é necessário. Esta paragem forçada da indústria, e do mundo, foi uma alavanca para a marca desenvolver soluções rápidas e essenciais para a sociedade e para os clientes. O nosso foco, desde o início da pandemia, têm sido as pessoas, os colaboradores, a Rede de Concessionários, os serviços aos clientes neste tempo que tem novas exigências. Estamos focados no fortalecimento da marca e em dar às pessoas aquilo que mais precisam: confiança e segurança. E acreditamos que sairemos diferentes desta experiência, acima de tudo com um renovado sentido da nossa humanidade e da nossa missão como marca.

Uma das ações mais importantes no contexto atual foi a produção de mais de 600 ventiladores.

Em termos internacionais, a SEAT respondeu com uma adaptação incrível de responsabilidade social, adaptando a sua fábrica de Martorell à produção de ventiladores e máscaras. Em abril, a empresa adaptou a linha de produção do SEAT Leon para produzir ventiladores assistidos e ajudar o sistema de saúde e os profissionais de saúde a travar o desenvolvimento do vírus em Espanha. Este projeto envolveu mais de 150 funcionários numa base voluntária e foi uma demonstração de trabalho de equipa e de colaboração existente entre empresas, administração pública e start-ups. Até julho, produziram-se mais de 600 ventiladores assistidos, entregues em hospitais. Ainda em Espanha, para além de outras ações, destacamos a doação da SEAT de 100.000 euros à iniciativa #YoMeCorono, para ajudar na investigação e desenvolvimento de uma vacina contra o vírus.

Por cá, destaca-se a cedência de dez carros da sua frota à Cruz Vermelha Portuguesa. Como surgiu esta ideia?

No contexto atual, a SEAT tem a responsabilidade social de disponibilizar os seus meios à sociedade e dar apoio para combater a Covid-19. Foi por esse motivo que a SEAT Portugal, que tem um vasto histórico de solidariedade, decidiu contribuir e ajudar a Cruz Vermelha Portuguesa, cedendo 10 viaturas, para prestar auxílio domiciliário a quem mais precisa, e a assegurar, de norte a sul do país, a distribuição de alimentos e prestação de apoio social a idosos, transporte de doentes, acolhimento de doentes não graves, entre outras necessidades desta instituição.

Em abril, a reabertura gradual e global da empresa levou a SEAT a investir e realizar testes de despiste da Covid-19 aos seus 15 mil funcionários. Isto resultou num regresso ao trabalho mais sereno e seguro?

A SEAT foi a primeira empresa em Espanha a realizar estes testes, por considerar que testar todos os colaboradores é a melhor forma de minimizar o contágio e aumentar a segurança. Tanto a nível internacional como em Portugal, o regresso à atividade foi realizado serenamente, priorizando a saúde e a proteção de toda a força de trabalho. Aquando do regresso ao escritório em Portugal, cumprindo todas as normas da Direção-Geral de Saúde, realizamos testes serológicos, implementámos a medição de temperatura, disponibilizamos máscaras e gel desinfetante e efetuamos de forma regular a higienização do posto de trabalho. Facultámos ainda, a cada colaborador, um kit individual de segurança e adaptámos o escritório para receber todos em segurança, por exemplo com a colocação de acrílicos nos postos de trabalho individuais.

“Ofertas vantajosas e novas viaturas” na Rede de Concessionários

Ao nível da rede nacional de oficinas SEAT, houve também um reforço no processo de higienização, inclusive gratuito nos primeiros tempos. O que foi feito neste sentido?

Tivemos de nos reajustar de imediato, apoiando de forma muito rápida a Rede de Concessionários, ajustando investimentos à nova realidade e criando novas formas de estar presente junto dos consumidores e clientes. A Rede de oficinas da SEAT foi equipada, de norte a sul do país, com serviços de limpeza com Máquinas de Ozono, um sistema portátil que transforma o oxigénio (O2) do ar do habitáculo do veículo em ozono (O3), o que permite eliminar bactérias, ácaros, vírus e micróbios. Temos muito orgulho de ter implementado, em tempo recorde, uma solução eficaz graças à rápida adesão da nossa Rede SEAT Service, disponibilizada gratuitamente entre junho e agosto. Após uma vasta pesquisa pelos vários equipamentos existentes no mercado, selecionámos um gerador fabricado na Europa, que detém todo o tipo de certificações ISO e UNE de que necessitamos. Esta máquina garante uma produção de 5g de ozono por hora, permitindo desta forma desinfetar por completo um automóvel de dimensões médias em apenas quatro minutos.

Que outras medidas estão adotadas nos concessionários?

Estamos de portas abertas para receber quem nos visita para comprar viaturas ou fazer qualquer tipo de assistência na nossa Rede de Concessionários, cumprindo todas as regras de segurança. Temos ofertas muito vantajosas em termos de serviço e viaturas novas, que são também uma resposta, uma opção muito interessante para quem quer assegurar a sua compra nesta fase. Para além desta máquina, os concessionários dispõem de outras medidas de segurança, como o uso obrigatório de máscara e a disponibilização de gel desinfetante em todos os espaços, e estão a receber os clientes em segurança.

Como foi a adaptação da equipa SEAT às novas dinâmicas do teletrabalho?

Na SEAT Portugal, foram três meses a trabalhar num regime à distância, mas com a mesma eficiência e rigor. Todos os colaboradores tiveram uma excelente adaptação ao teletrabalho. A equipa adaptou-se de uma forma dedicada, empenhada e com grande responsabilidade.

Em ano de distanciamento social, houve uma maior comunicação e aproximação com o público através das redes sociais?

A vertente online foi uma grande ponte para continuar a comunicar com o nosso público, e por isso, para além das várias campanhas que mantivemos online, desenvolvemos, em tempo recorde, uma série de ações que foram ao encontro das necessidades das pessoas em tempos de confinamento. Uma delas foi a campanha digital “SEAT Ret@il”, solução para fazer face às reais necessidades durante o período de emergência, e através da qual a pessoa poderia escolher o automóvel sem sair de casa, sendo o mesmo entregue em casa do cliente, devidamente higienizado.

Acredita-se que são nos tempos mais desafiantes que se revela a força de caráter. Que principais valores formam uma marca como a SEAT?

A proximidade e agilidade na resposta, são características muito importantes na nossa marca. Permite-nos fazer um diagnóstico rápido e real para definir as medidas corretas a tomar.

“Queremos estar mais perto dos clientes do que nunca”

Ao longo dos anos, têm levado a cabo outro tipo de ações solidárias.

São várias as ações solidárias que já apoiámos e defendemos ao longo destes anos tanto a nível nacional como internacional. Contudo, fazemo-lo por acreditar nos projetos e por genuinamente querermos ajudar quem mais precisa, e nesse sentido não exploramos qualquer retorno mediático desses apoios.

Alguns exemplos que tenham ficado na memória?

A título exemplificativo, podemos referir o apoio da SEAT Portugal, em 2017, ao Concerto Solidário “Juntos Por Todos” em homenagem às vítimas dos fogos florestais de Pedrógão Grande, ou a parceria com a SOS Animal no seu projeto televisivo, em 2019, onde se registou o trabalho desta fantástica associação, em matéria de preservação e proteção de espécies selvagens, mas sobretudo de sensibilização para a preservação do meio ambiente.

Que dimensão tem tido o impacto do novo coronavírus no setor automóvel em Portugal?

O impacto da pandemia no setor automóvel está a ser enorme, com uma queda do mercado de 42%, até agosto. Em Portugal ao contrário dos outros países europeus, não foram tomadas medidas que ajudassem na recuperação deste setor, com enorme peso na economia e que emprega milhares de trabalhadores. Com a quebra do turismo, a redução de poder de compra, o setor automóvel está a ser amplamente afetado. Tudo indicava que 2020 fosse um ano positivo para a SEAT, com o lançamento do novo SEAT Leon, em junho. No início do ano, pré-Covid, estávamos a crescer 10% face a um mercado que crescia 0,4%.

Quais serão os próximos passos da marca?

Sabemos que a SEAT irá continuar a posicionar-se junto dos seus clientes de uma forma solidária, verdadeira e genuína. Queremos ajudar os nossos clientes e estar mais perto deles do que nunca, será este o nosso caminho. Vamos estar focados numa maior aproximação com os nossos atuais e potenciais clientes. Através da aposta na partilha e debate de interesses comuns entre a SEAT e o público. Estaremos juntos.

Vivemos tempos incertos, por razões óbvias. De que forma encaram o futuro?

Esperamos que se recupere a normalidade e que cada um tenha a responsabilidade como indivíduos, famílias e comunidades de estarem cientes de que o vírus está presente e, que todos faremos o possível no dia-a-dia para reduzir a transmissão desse vírus.