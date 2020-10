Derek Chauvin, um dos polícias de Mineápolis acusados da morte de George Floyd, foi libertado esta quarta-feira depois de conhecer o valor da fiança, noticiou a CBS Minnesota. O agora ex-polícia, que foi filmado com um joelho sobre o pescoço de George Floyd, vai ser julgado no dia 8 de março de 2021.

A fiança foi fixada em um milhão de dólares (cerca de 850 mil euros), com condições, que Chauvin cumpriu com uma caução (não monetária) para poder aguardar o julgamento em liberdade condicional.

Chauvin, que durante oito minutos pressionou o pescoço do afro-americano, estava na prisão de segurança máxima em Oak Park Heights desde o final de maio. A morte de George Floyd aconteceu em plena luz do dia, a 25 de maio.

Nos documentos da acusação, há referência a sete outros incidentes onde o polícia aplicou um condicionamento no pescoço, cabeça ou parte superior do corpo durante as detenções.

Um resumo dos Serviços Internos do Departamento de Polícia de Mineápolis, citado pelo Jornal de Notícias, diz que em 18 anos houve 18 queixas contra o agente, mas apenas duas resultaram numa ação disciplinar — duas repreensões por escrito.

Os outros três arguidos, também polícias, J. Alexander Kueng, Thomas Lane e Tou Thao, também foram libertados e serão julgados na mesma altura.