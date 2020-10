O Governo anunciou, no mês passado, “mais 4.500 camas” para estudantes universitários em hotéis, pousadas da juventude e unidades de alojamento local. No entanto, segundo o Jornal de Notícias, nenhum aluno recorreu a esta oferta, pelo menos nas pousadas. A Movijovem, entidade gestora das Pousadas da Juventude, diz que vai disponibilizar “até 500 camas” em 17 pousadas, mas até ao momento não tem qualquer quarto ocupado.

Quando anunciou o aumento do número de camas para o estudantes, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES) falou também numa descida dos preços por quartos e o mesmo afirma o Observatório do Alojamento Estudantil, plataforma que identifica diariamente a oferta privada para estudantes, ao JN. Mas as associações de estudantes dizem o contrário.

O presidente da Federação Académica do Porto, Marcos Teixeira, diz que não houve uma descida significativa dos preços, enquanto o responsável pela Associação Académica do Minho, Rui Oliveira, refere que os preços “continuam a subir”. A presidente da Federação Académica de Lisboa, Sofia Escária, admite que “os preços estão mais controlados”, mas continuam a rondar os 400 e 500 euros.