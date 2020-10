O vencedor do Prémio Nobel da Química vai ser revelado esta quarta-feira a partir das 10h45 de Portugal Continental pela Academia Real das Ciências da Suécia. O anúncio será transmitido em direto nas redes sociais da Fundação Nobel e pode ser seguido neste artigo.

Esta distinção é entregue anualmente a quem mais tenha contribuído para o desenvolvimento e conhecimento da física. Alfred Nobel, químico sueco que inventou a dinamite, reservou 94% da fortuna à criação deste e de outros quatro prémios (Medicina, Física, Literatura e Paz), que deveriam ser entregues “àqueles que fizeram o maior benefício para a humanidade”.

Este ano, o vencedor de qualquer destes Prémios Nobel ganhará 10 milhões de coroas suecas (cerca de 954 mil euros), mais um milhão (pouco mais de 95 mil euros) que nos anos anteriores. De acordo com o Conselho de Administração da Fundação Nobel, o aumento do valor do prémio é o resultado de um “reforço económico” feito na instituição nos últimos oito anos.

Em 2019, o Prémio Nobel da Química foi atribuído a John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham e Akira Yoshino pelo desenvolvimento das baterias de lítio — o objeto que alimenta a esmagadora maioria dos telemóveis, computadores e tablets no mercado atualmente. “As baterias de iões de lítio revolucionaram as nossas vidas desde que entraram no mercado em 1991. Criaram as bases para uma sociedade sem fios e livre de combustíveis fósseis”, indicou o comunicado do Nobel.

Portugal nunca venceu um Nobel da Química, mas já conquistou o da Medicina e o da Literatura. O primeiro foi arrecadado em 1949 pelo neurologista António Egas Moniz graças ao desenvolvimento da lobotomia, uma técnica de cirurgia cerebral que já não é utilizada na atualidade. O Nobel da Literatura pertence a José Saramago, vencedor em 1998, por obras como “Ensaio Sobre a Cegueira” ou “O Evangelho Segundo Jesus Cristo”.