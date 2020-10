Parece coisa de ficção científica: um robô munido de um poderoso sistema de radiação UV que desinfeta, em minutos, qualquer espaço, eliminando em 99, 9% a presença de bactérias, vírus, germes e outros microrganismos. Agora imagine que esse robô funciona no interior do hipermercado onde faz compras, na escola do seu filho ou no hospital onde tem consultas regulares. Sente-se logo mais seguro, não é?

O conceito de desinfeção ganhou uma nova importância nos últimos meses, devido à pandemia de Covid-19. Hoje em dia, não saímos de casa sem o nosso álcool-gel, sabemos ser impensável entrar num estabelecimento comercial sem desinfetar as mãos nos pórticos colocados à entrada e ficamos muito mais seguros quando assistimos à limpeza profunda da mesa onde nos vamos sentar para almoçar.

Todas as superfícies devem ser limpas, e os estabelecimentos que recebem público têm vindo a preocupar-se cada vez mais com essa diretiva da Organização Mundial da Saúde, num ato de prevenção que todos valorizamos. É importante saber que estamos seguros para vivermos mais tranquilos e, neste momento, só a desinfeção de superfícies e do ar garante a confiança dos consumidores.

Centros comerciais, escolas, hospitais, lares… todos aqueles lugares onde circulam várias pessoas passaram a ter atenções acrescidas, mas agora podem contar com um forte aliado nessa tarefa: o mais avançado robô de desinfeção Climex Biosafety.

O ajudante perfeito

Este robô está mesmo a revolucionar a forma como mantemos o ar limpo e saudável. Desde que é utilizado — e é cada vez mais uma opção utilizada a nível mundial — que as grandes superfícies, comerciais e outras que recebem várias pessoas ao longo do dia, conseguem transmitir uma confiança extra aos seus consumidores e colaboradores.

A necessidade de ter procedimentos de desinfeção eficazes esteve na base da criação desta solução robótica desenvolvida pela Omron/Controltec, com representação exclusiva em Portugal por parte da Climex.

Aliás, a Climex apostou no conceito de Intelligent Disinfection e está mesmo a revolucionar o conceito de desinfeção através do serviço BioSafety. Todos os seus serviços têm a garantia de métodos e técnicas desenvolvidos com base científica e resultados confiáveis em tempo real. Além de uma oferta em produtos para nebulização, ozonização, desinfeção manual ou por recurso a drone, destaca-se agora a implementação, em Portugal, do mais avançado Robô de Desinfeção autónomo por radiação UV-C.

Como funciona?

De forma muito simples. Esta solução de radiação garante a esterilização de superfícies em várias salas, usando a luz ultravioleta. O robô de desinfeção UV-C consiste numa base móvel equipada com um sistema de 16 lâmpadas de emissão de radiação UV-C (ultra violet light C Spectre). Com recurso a um joystick, é possível fazer o mapeamento de toda a área e do ambiente que o rodeia de forma a criar um mapa digital por onde o robô vai passar para desinfetar.

A ciência da desinfeção por UV-C ↓ Mostrar ↑ Esconder A energia ultravioleta no comprimento é emitida naturalmente pelo Sol, sendo filtrada pela camada de ozono, impedindo-a de chegar ao planeta. Esta tipo de radiação destrói a estrutura molecular do DNA/RNA presente em todos os microrganismos, anula o mecanismo de reprodução e infeção. É esta característica que faz do seu uso um poderoso desinfetante, destruindo, por exemplo, todos os vírus da família Coronavírus.

O robô percorre depois essas áreas mapeadas de forma autónoma enquanto executa a desinfeção a 360º do ar e superfícies. O efeito da radiação é eficaz até uma distância de quatro metros em seu redor.

E o melhor? Basta que as superfícies sejam expostas à luz, para se realizar uma desinfeção com 99,9% de eficácia. Pode ir dos dois segundos aos 20 minutos de exposição, consoante a área, a ocupação de mobiliário ou objetos e criticidade de pontos das instalações.

Uma desinfeção que se adequa aos materiais

Atualmente, e se pensarmos nos novos conceitos de espaços de trabalho, a redução de custos e otimização de negócios fazem com que os métodos de desinfeção tradicionais possam ser desadequados às reais necessidades dos espaços de trabalho e de lazer. As principais recomendações mundiais defendem os métodos de desinfeção com base em soluções alcoólicas para combater o Coronavírus. É, pois, uma boa solução no imediato, mas se tivermos em mente o tipo de materiais que revestem o interior da maioria das instalações, esta solução pode, a médio prazo, provocar danos nas superfícies e obrigar a um reinvestimento em recuperação da imagem dos locais.

Por isso, o robô com recurso a desinfeção por raios ultravioleta UV -C pode mesmo ser a solução mais acertada para quem tem um negócio ou gere instituições públicas e privadas. As superfícies e o ar interior ficarão mais limpos e os espaços muito mais seguros, pois minimiza o risco de exposição e infeção. O público vai agradecer e a gerência do espaço também.