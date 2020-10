Vários estudantes da Universidade de Manchester organizaram no passado sábado uma festa num apartamento — e os únicos que tinham autorização para comparecer eram infetados com Covid-19. Um caloiro da Universidade da cidade do norte de Inglaterra descreveu o requisito como uma medida de “saúde e segurança”, contou ao The Guardian.

A segurança do campus de Manchester interveio, tendo obrigado ao cancelamento da festa. A Universidade de Manchester veio já “condenar firmemente este comportamento irresponsável” e admite “que está a investigar o assunto com carácter de urgência”, sendo que as repreensões aos estudantes responsáveis pela festa estarão “de acordo com o código de conduta interno”, revelou uma porta-voz da instituição de ensino ao jornal britânico.

Cerca de 1.041 alunos testaram positivo à Covid-19 na Universidade de Manchester até domingo, muitos compartilhando casa e cumprindo isolamento em habitações partilhadas.

Há mensagens nos grupos de chat a perguntar onde a próxima festa é”, revela um estudante da Universidade de Nottingham ao The Guardian.

Por todo o Reino Unido, vários estudantes começaram a dividir casa, depois da reabertura das universidades, originando um aumento significativo de casos de Covid-19 nas idades dos 17 aos 21 anos. Em Manchester, por exemplo, os jovens apresentam uma maior taxa de incidência do novo coronavírus — cerca de seis vezes maior do que as outras faixas etárias.

O encerramento de discotecas e espaços noturnos pode estar na origem destas festas em casa, segundo Fiona Measham, professora de criminologia da Universidade de Liverpool, em declarações àquele jornal britânico.

Não havendo espaços noturnos e os ‘pubs’ fechando às 22h […] perde-se uma rede de segurança”, uma vez que “os espaços noturnos são locais semi-seguros e possuem paramédicos”.

A Universidade de Manchester e a Universidade de Nottingham, em Newcastle, cancelaram as aulas presenciais na passada terça-feira, devido aos surtos de Covid-19, mas muitos alunos permaneceram nos campus.