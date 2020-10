O paralelismo foi inevitável e, no regresso a Londres para concluir o mestrado, o futuro na moda era já visto com outras lentes. “Honestamente, nunca achei que fosse ter um projeto meu. Quando fui estudar para fora, questionei-me muito sobre como poderia resolver um problema com aquilo que sei fazer e cheguei aqui. Hoje, não faz sentido desenhar roupa só porque me apetece. Não precisamos de mais designers, precisamos de novas abordagens e novas soluções”, desabafa em conversa com o Observador.

E a primeira de todas foi comprar uma colcha num mercado londrino. Dessa investida pioneira resultou um casaco — giro, na altura, mas não o suficiente para presumir aquilo que viria a ser a Béhen. “Como estudante, que solução poderia encontrar sem utilizar materiais novos? As colchas eram uma possibilidade de fazer coisas diferentes. Fiz toda a pesquisa teórica e terminei o mestrado. Voltar definitivamente para Portugal não estava nos meus planos, mas a minha avó e o enxoval fizeram-me ficar”.

Desde o primeiro dia que o upcycling é o segredo da reduzida pegada ambiental da marca. Afinal de contas, tudo nasce de tecidos em segunda mão — o trabalho a jusante é de construção das peças e decorativo, caso de bordados e aplicação de cristais. “Compro as colchas em feiras e mercados, mas também me chegam muitas de baús do país inteiro. Há mulheres que me mandam mensagem no Whatsapp com fotografias dos enxovais — ‘Gostas desta colcha?’ ou então dizem que a vizinha é que tem coisas para me mostrar. O meu dia-a-dia é muito à volta deste networking de mulheres espalhadas pelo país, acabo por criar uma ligação enorme com elas”.

Béhen, uma marca feita por mulheres

Nem só de responsabilidade ambiental vive a marca de Joana Duarte. Com um ano de vida, Béhen tem em Portugal — mais precisamente no triângulo Lisboa, Sintra, Santarém — o seu centro de decisão e produção, embora as suas ramificações alcancem territórios geográficos e culturais que fazem da marca uma espécie de irmandade global. Para entendê-la, é preciso começar pela própria família e, em especial, pela matriarca.

A designer fala da avó como um elemento igualmente fundador. Foi quem a ensinou a costurar e a bordar, é quem continua a ir às feiras para escolher as melhores toalhas de linho, será ela o rosto que a designer vai ter por perto na hora em que aparecer na passerelle improvisada do Parque Eduardo VII para recolher os louros pelo trabalho dos últimos meses. Mãe e irmãs sustentam a cadeia de afetos intrínseca à própria marca. Béhen — derivação da palavra hindi para irmã — resume a ideia de, com mulheres, criar algo para mulheres.

A marca germinou a partir desse núcleo familiar e depressa assumiu a responsabilidade de contribuir para o sustento de outros agregados. “Trabalhamos diretamente com comunidades e com mulheres do mundo inteiro através de uma parceria com a Fundação Aga Khan, daí esta noção de irmandade. São do Bangladesh, da Nigéria, de Marrocos e até mesmo portuguesas. Estão em situação de desemprego e desta forma são pagas de forma justa pelo trabalho que fazem. O meu objetivo é que isto escale e que, um dia, possam ser postos de trabalho a tempo inteiro”, explica.

São perto de uma dezena, contando com o pequeno atelier de Aveiras de Cima, onde é feita parte da produção. É nestas mãos que a perfecionista Joana entrega as peças que idealiza a partir de achados e despojos. Em maio, com o fim do confinamento, voltou a expandir a teia de contactos. Rumou a Tomar, onde, com o apoio da câmara municipal e da Comissão de Festas, fotografou a campanha da primeira coleção, imbuída no espírito da maior festividade da região. O projeto atraiu mais mulheres, sobretudo de meia idade, movidas pelo desejo de voltar a erguer um tabuleiro.

Fotografada por Frederico OM e com styling de Duarte Figueiredo, a campanha da primeira coleção da Béhen, em Tomar 10 fotos

Mas o alcance da marca galga fronteiras. “Há sempre uma percentagem das vendas que reverte para a educação de crianças sírias”, introduz. Fala de um projeto pessoal que, primeiro por intermédio de uma organização mas agora com contacto direto, une Joana a duas famílias radicadas no Líbano. “Nesta coleção em específico, há ainda um valor que financia a luta contra o casamento infantil [através da Girl Up], o que faz todo o sentido, tendo em conta o tema. Ainda é uma realidade em algumas comunidades em Portugal e tem de ser falado”, conclui.

Aos 25 anos, a designer tem metas e prioridades igualmente definidas, o que parece assentar numa capacidade invulgar de separar a marca dos seus princípios. “Aprendi que não nos devemos apaixonar pelo projeto, mas pelos valores que queremos transmitir. Se a Béhen não contribui para solucionar problemas reais, então é só mais uma marca e esse nunca foi o objetivo”.

Upcycling, um caminho com futuro

Encontrámo-nos com Joana numa terça-feira, junto ao Mercado de Santa Clara, em Lisboa. Mesmo a meio gás, a Feira da Ladra é uma espécie de oásis inesgotável de peças prontas a serem convertidas em roupa excessiva, às vezes mirabolante, mas também estranhamente fresca. “Não achei que as pessoas se fossem identificar assim tão facilmente com a marca. Este conceito do enxoval é muito pessoal para mim, mas não sabia que também ia ser para os outros”, assinala.