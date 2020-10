(Artigo em atualização)

Assim que o ex-diretor do Museu da Presidência se aproximou do microfone para começar a defesa, o juiz que preside ao coletivo que começou esta quinta-feira a julgá-lo fez várias recomendações. “Pode parar quando sentir cansaço, ou se quiser beber água”, disse Luís Ribeiro, num tom sereno de quem compreende o que está a passar. Mas pouco depois de Diogo Gaspar descrever como todo o processo “foi uma cabala” montada contra a sua carreira que considera exemplar e contra o museu, o magistrado travou a fundo. “Trazer um texto previamente planeado não é defesa”, argumentou num tom bem diferente do inicial.

O advogado do ex-diretor acabou por intervir e explicar que seria bom o seu cliente contextualizar as suas funções no museu para se entender o resto da sua defesa, mas as suas palavras não demoveram o juiz.“Não vai passar uma manhã a enquadrar a matéria da defesa para depois passar a acusação. Não começamos pelo fim”, disparou.

O advogado Raul Soares da Veiga decidiu então fazer um requerimento, considerando ser um “direito inalienável da defesa” que o seu a arguido fizesse a sua exposição. Mas o juiz, e com o Ministério Público do seu lado, decidiu manter o seu método. E confrontar o arguido com a acusação.

O ex-diretor do Museu da Presidência é acusado pelo Ministério Público de ter contratado “amigos íntimos”, sempre do sexo masculino, como colaboradores. Um deles foi contratado para fazer trabalhos gráficos, apesar de haver um funcionário no museu com essa função. Diogo Gaspar está acusado de abuso de poder, participação económica em negócio, peculato, falsificação e branqueamento. Com ele foram também acusados José Dias, Paulo Duarte e Vítor Santos.

Em junho de 2016, o então diretor do Museu da Presidência foi detido por suspeitas de tráfico de influência, falsificação de documento, peculato, peculato de uso, participação económica em negócio e abuso de poder.

O Ministério Público diz ter provas de que Diogo Gaspar usou indevidamente “recursos do Estado para fins particulares” e que se apropriou de bens imóveis públicos tendo prejudicado os interesses patrimoniais públicos.

Segundo a acusação, “está suficientemente indiciado que, entre 2004 e 2016, o arguido que exercia funções no Museu da Presidência da República (MPR) utilizou a sua posição, funções e atribuições e para obter vantagens patrimoniais e não patrimoniais indevidas, em seu benefício e de terceiros”.