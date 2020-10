Com transmissão em direto aqui no site e Facebook do Observador e no Facebook da Associação Portuguesa de Osteoporose (APO), a partir das 19:00 horas, Ana Filipa Rosa, host da Rádio Observador, conversa com o Professor Doutor Pedro Cantista, Presidente do Colégio Medicina Física e de Reabilitação da Ordem dos Médicos, e presidente da APO, sobre a saúde dos nossos.

Num ano marcado marcado pelo confinamento devido à pandemia da Covid-19, os impactos na saúde fizeram-se notar, devido ao aumento do sedentarismo e da alimentação de conforto e de compensação. Para minimizar as consequências, a APO desenvolveu o programa “Ama os Teus Ossos” para informar, sensibilizar a educar a população para novos hábitos naquele que é o novo normal.

Deste programa, que pretende também assinalar o Dia Mundial da Osteoporose — que se celebra a 20 de outubro —, faz parte um conjunto de 4 webinares sobre saúde óssea, aos quais o Observador se juntou. O primeiro é já hoje, com o tema “Ama os Teus Ossos”.