Em atualização

Qualquer ciclista, seja ele o melhor do mundo, do país ou da sua freguesia, tem sempre um discurso de prudência quando está na frente da corrida. Ainda recentemente isso aconteceu com Amaro Antunes, que só mesmo naquele final do contrarrelógio em Lisboa conseguiu gritar por vitória ciente que há sempre imprevistos que podem surgir do nada e mudar toda uma história. João Almeida viveu esta quinta-feira essa sensação, ainda que sem qualquer consequência aparente. E chegou a Matera na liderança do Giro com a mesma vantagem na classificação.

A menos de 40 quilómetros da meta, quando o pelotão estava compacto a pouco mais de dois minutos do pequeno grupo fugitivo do dia, o português da Deceuninck-Quick Step parou de lado na estrada para tentar resolver um problema na rádio que o afetara durante alguns metros, tendo mesmo aberto a camisola de corrida a preparar essa curta paragem. Brandon McNulty, da UAE Team Emirates, não terá reparado nesse movimento e acabou por chocar com o português junto à berma da estrada. João Almeida conseguiu recuperar de forma rápida, retomou a corrida onde esteve largos quilómetros na frente do pelotão ainda a olhar para a mão esquerda que poderia ter lesionado na queda e terminou no 25.º lugar com o mesmo tempo do vencedor, Arnaud Demare.