Esta quinta-feira, Louise Glück tornou-se a 16.ª mulher a ser galardoada com o Prémio Nobel da Literatura. A escritora é a terceira norte-americana a receber o prémio e a primeira poeta dos Estados Unidos da América a ser laureada. Considerada uma das mais importantes poetas norte-americanas, a importância da sua obra tem sido também fora do seu país natal, mas tem recebido pouca atenção em Portugal, onde nenhum dos seus livros se encontra publicado.

Alguns dos seus poemas têm, no entanto, sido disponibilizados de forma avulsa em antologias e revistas, como aconteceu com “O Poder de Circe” e a terceira parte de “Paisagem”, publicados na antologia Rosa do Mundo. 2001 Poemas Para o Futuro (2001), da Assírio & Alvim, e no número 12 da revista Telhados de Vidro, da editora Averno, respetivamente.

O Observador reproduz os dois poemas na sua tradução para português:

“

O Poder de Circe

Nunca transformei ninguém em porco.

Algumas pessoas são porcos; faço-os

parecerem-se a porcos.

Estou farta do vosso mundo

que permite que o exterior disfarce o interior.

Os teus homens não eram maus;

uma vida indisciplinada

fez-lhes isso. Como porcos,

sob o meu cuidado

e das minhas ajudantes,

tornaram-se mais dóceis.

Depois reverti o encanto,

mostrando-te a minha boa vontade

e o meu poder. Eu vi

que poderíamos ser aqui felizes,

como o são os homens e as mulheres

de exigências simples. Ao mesmo tempo,

previ a tua partida,

os teus homens, com a minha ajuda, sujeitando

o mar ruidoso e sobressaltado. Pensas

que algumas lágrimas me perturbam? Meu amigo,

toda a feiticeira tem

um coração pragmático; ninguém

vê o essencial que não possa

enfrentar os limites. Se apenas te quisesse ter

podia ter-te aprisionado.

*Poema publicado originalmente na coletânea Meadowlands (1996), com o título “Circe’s Power”. Editado em Portugal na antologia Rosa do Mundo. 2001 Poemas Para o Futuro (2001), da Assírio & Alvim, numa tradução de José Alberto Oliveira. A antologia encontra-se atualmente esgotada

Paisagem/3

Nos fins do outono uma rapariga deitou fogo

a um trigal. O outono

fora muito seco; o campo

ardeu como palha.

Depois não sobrou nada.

Se o atravessávamos, não víamos nada.

Nada havia para colher, para cheirar.

Os cavalos não compreendem –

Onde está o campo, parecem dizer.

Como tu ou eu a perguntar

onde está a nossa casa.

Ninguém sabe responder-lhes.

Não sobra nada;

resta-nos esperar, a bem do lavrador,

que o seguro pague.

É como perder um ano de vida.

Em que perderias um ano da tua vida?

Mais tarde regressas ao velho lugar –

só restam cinzas: negrume e vazio.

Pensas: como pude viver aqui?

Mas na altura era diferente,

mesmo no último verão. A terra agia

como se nada de mal pudesse acontecer-lhe.

Um único fósforo foi quanto bastou.

Mas no momento certo – teve de ser no momento certo.

O campo crestado, seco –

a morte já a postos

por assim dizer.

*Terceira parte do poema “Landscape”, de Averno (2006), traduzido por Rui Pires Cabral. Os versos foram publicados no n.º 12 da revista Telhados de Vidro, da editora Averno, em maio de 2009