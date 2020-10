A poeta norte-americana Louise Glück é a vencedora do Prémio Nobel da Literatura de 2020. O galardão foi-lhe atribuído pela sua “voz poética inconfundível que, com beleza austera, torna a existência individual universal”. O anúncio foi feito ao final da manhã desta quinta-feira, na Academia Sueca, em Estocolmo.

O comité do Nobel já falou com a vencedora: “A mensagem foi recebida com surpresa mas, pelo que me pareceu, foi bem acolhida”, adiantou um membro.

Foi também revelado que, devido à “situação pandémica”, os vencedores dos Nobel de 2020 não irão juntar-se este ano na habitual cerimónia de dezembro em Estocolmo. “Em vez disso, a cerimónia do prémio e os discursos” serão transmitidos online, com sessões individuais para cada categoria. “Os laureados vão ser convidados para a cerimónia do próximo ano em Estocolmo.”

BREAKING NEWS:

The 2020 Nobel Prize in Literature is awarded to the American poet Louise Glück “for her unmistakable poetic voice that with austere beauty makes individual existence universal.”#NobelPrize pic.twitter.com/Wbgz5Gkv8C — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2020

Louise Glück é a 15ª mulher a vencer o Nobel da Literatura desde a sua criação, em 1901, e uma das poucas norte-americanas a recebê-lo. Apesar de os Estados Unidos da América serem o segundo país com maior número de laureados, com 14 vencedores, Glück é apenas a terceira mulher galardoada e a primeira poeta. Antes dela, foram galardoadas Toni Morrison, em 1993, e Pearl S. Buck, em 1938, ambas romancistas.

Apesar de as listas de apostas para a edição deste ano incluírem sobretudo mulheres, a escolha de Louise Glück, antiga Poeta Laureada dos Estados Unidos da América, surge como uma surpresa. Os nomes mais repetidos foram os da guadalupina Maryse Condé e da antiguana Jamaica Kincaid, um sinal de um desejo mais ao menos generalizado de ver o Nobel da Literatura nas mãos de uma escritora negra. Também a canadiana Anne Carson, que já em 2019 foi apontada como uma possível vencedora, foi referida por alguns críticos como a eventual laureada deste ano, mas o Nobel acabou por ir para outra poeta da América do Norte.

Uma da mais celebradas poetas norte-americanas

Louise Glück, de 77 anos, é uma das mais celebradas poetas norte-americanas. A escritora estreou-se em 1968, com Firstborn, sendo desde logo apontada como uma das vozes mais fortes da nova geração de poetas dos Estados Unidos da América. Temas como a infância e vida familiar ou as relações estreias entre pais e irmãos destacaram-na de outros autores, continuando presentes na sua obra mesmo após a sua estreia.

Mas se “o contexto autobiográfico é importante”, a escritora “não deve ser vista como uma poeta confessional”, dado que “procura a universalidade e inspira-se também em mitos e temas clássicos”, destacou o presidente do Comité do Prémio Nobel da Literatura, Anders Olsson, a quem coube apresentar a poeta durante o anúncio desta quinta-feira. Na sua obra, é possível encontrar também “imagens quase brutalmente diretas de relações familiares duras e dolorosas”.

Livros como The Triumph of Achilles, publicado originalmente em 1985, e Ararat, de 1990, fizeram com que Glück encontrasse “um público crescente” dentro e fora dos Estados Unidos.

A poeta conta com 12 coletâneas de poesia e alguns volumes de ensaios. Entre os muitos prémios que lhe foram atribuídos inclui-se o Pulitzer, o National Book Award e o National Book Critics Circle Award. Foi Poeta Laureada dos Estados Unidos entre 2003 e 2004.

No ano passado, o galardão foi atribuído ao escritor austríaco Peter Handke, “pelo trabalho influente que, através do uso de uma linguística ingénua, explorou a periferia e a especificidade da experiência humana”. A escolha da Academia Sueca foi polémica e gerou contestação dentro e fora do universo literário devido às acusações graves que pairam sobre o autor, nomeadamente a de conivência para com o regime de Slobodan Milošević. Handke esteve presente no funeral do ex-presidente sérvio e discursou durante a cerimónia.

A entrega do prémio ao autor austríaco foi anunciada ao mesmo tempo que a escolha da polaca Olga Tokarczuk para o Nobel de 2018 devido à paragem de um ano na sequência do escândalo sexual envolvendo o dramaturgo francês Jean-Claude Arnauld, marido de uma ex-membro da Academia Sueca e dono de um clube literário parcialmente financiado por esta. Foi a primeira vez que a Academia anunciou dois Nobel ao mesmo tempo.

O Prémio Nobel da Literatura tem o valor pecuniário de cerca de 1 milhão de euros.