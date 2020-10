No total foram 123 segundos, dois minutos e três segundos, uma eternidade em televisão, ainda maior se considerarmos o curto mês de vida de uma mosca, mas foi esse o tempo que o inseto que esta quinta-feira de madrugada ganhou a madrugada e o debate entre os candidatos a vice-presidentes dos Estados Unidos escolheu ficar pousado na cabeça de Mike Pence.

O debate, a partir de Salt Lake City, ia com uma hora de duração quando a mosca chegou — e, para muitos internautas, a aparição eclipsou tudo o resto. Quem ganhou? Kamala Harris? Mike Pence? O Twitter é unânime: K.O. técnico da mosca.

There are already MORE THAN A HUNDRED "Fly on Mike Pence's head" Twitter accounts. pic.twitter.com/KrVmcONHsT — Angus Johnston (@studentactivism) October 8, 2020

i really did that pic.twitter.com/p5mTvt4gSz — Mike Pence's Fly ????️‍???? (@MikePenceFly___) October 8, 2020

Para além de se terem multiplicado quase instantaneamente as contas dedicadas à mosca, que permaneceu imóvel e em destaque no cabelo branco do número dois de Trump durante os tais longos dois minutos e três segundos, o que não faltaram foram utilizadores que fizeram questão de mencionar, de forma mais ou menos decorosa, a propensão que este tipo de inseto tem para ser atraído por fezes.

A fly landing on Pence’s head while he’s saying “systemic racism isn’t real” is the universe’s way of saying “this is bullshit.” pic.twitter.com/25dBH2t5zr — nate dern (@natedern) October 8, 2020

Na primeira posição dos trending topics do Twitter, a palavra mosca acabou também por ser uma das mais pesquisadas no site do dicionário Merriam-Webster.

???? Trending on our site for quite possibly the first time: 'fly'#VPDebate — Merriam-Webster (@MerriamWebster) October 8, 2020

Os apoiantes dos democratas Joe Biden e Kamala Harris aproveitaram para capitalizar a situação e as montagens também não se fizeram esperar.

If you zoom in close to the fly on Pence's head…… pic.twitter.com/l4QdBdu5rt — AKA Donald Trump (@AKADonaldTrump) October 8, 2020

That's right, I was featured tonight on @MSNBC. I'm really flying up in the world! pic.twitter.com/2KHzuJQWwK — Pence's Fly (@MichaelsFly) October 8, 2020

A comediante Julia Louis-Dreyfus, que foi vice-presidente na ficção, lamentavelmente sem mosca, escreveu agora, foi uma das milhares de pessoas que comentaram o assunto.

Well, I wish we had thought of this on @VeepHBO – who’s controlling the fly? pic.twitter.com/x6NGEJs0Gy — Julia Louis-Dreyfus (@OfficialJLD) October 8, 2020

Já a campanha de Joe Biden, que também já ocupou o cargo mas agora compete pelo lugar mais alto, também reagiu rapidamente e publicou dois tweets sobre o assunto, um de mata-moscas na mão, outro com um trocadilho a apelar ao voto nas presidenciais.