O reitor do Santuário de Fátima, Carlos Cabecinhas, pediu esta quinta-feira aos peregrinos que vivem mais longe que cumpram a peregrinação de outubro através dos meios virtuais, para não fazerem uma viagem longa e depois não entrarem no recinto.

Não corram o risco de vir a Fátima [nestes dias], podendo não conseguir entrar no recinto do santuário. Pedimos que se associem a nós, que façam a peregrinação pelo coração, através dos meios virtuais, que o santuário disponibiliza diariamente”, apelou Carlos Cabecinhas, numa mensagem a propósito da peregrinação que se realiza na segunda e terça-feira.

O plano de contingência estipulou que só cerca de seis mil peregrinos poderão assistir às celebrações da Peregrinação Internacional Aniversária de outubro, que assinala a última aparição de Nossa Senhora aos Pastorinhos e é presidida pelo bispo de Setúbal e presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, José Ornelas.

As peregrinações de maio e de outubro são as que costumam reunir maior número de peregrinos no santuário.

O reitor apelou à compreensão dos peregrinos que não possam estar presentes e pediu aos que se deslocarem à Cova da Iria responsabilidade no cumprimento das normas de segurança da distância física, no uso da máscara e no respeito pelas indicações dos acolhedores.

No santuário, a preocupação pela saúde dos peregrinos e de quantos aqui trabalham é sempre prioritária e tem de o ser também num momento festivo como este”, frisou Carlos Cabecinhas.

O padre solicitou ainda que, caso os peregrinos já não consigam entrar no santuário, evitem aglomerar-se nas zonas limítrofes.

“Este ano, tudo é diferente, por causa da pandemia que nos atinge. Em maio, fizemos uma peregrinação, pela primeira vez, sem peregrinos e, em outubro, apesar de já contarmos com a presença de peregrinos, serão ainda muito poucos”, frisou, manifestando a sua “mágoa e tristeza” pelo facto de o santuário não poder acolher todos os peregrinos.

Carlos Cabecinhas convidou aqueles que não vão poder estar em Fátima na segunda e na terça-feira a deslocarem-se ao santuário nos sábados e domingos posteriores. Nesses dias, poderão “fazer a experiência da procissão das velas, nos sábados, e, ao domingo, no fim da missa, a da procissão do adeus”, afirmou.

Na semana passada, o bispo de Leiria-Fátima, António Marto, pediu aos peregrinos “fé e responsabilidade cívica” para aceitar as restrições de acesso ao recinto durante as celebrações da próxima semana.

GNR na peregrinação de outubro em Fátima para garantir normas sanitárias

A GNR vai realizar, durante a peregrinação de 12 e 13 de outubro, uma operação policial em Fátima para garantir a segurança, controlo do tráfego rodoviário e cumprimento das normas sanitárias devido à Covid-19, indicou esta quinta-feira a corporação.

Em comunicado, a Guarda Nacional Republicana precisa que a operação policial, que se realiza entre domingo e terça-feira, vai decorrer no santuário de Fátima e zona envolvente “de modo a garantir a segurança e tranquilidade públicas, o controlo do tráfego rodoviário e o cumprimento das normas sanitárias aplicáveis às celebrações da Peregrinação Internacional Aniversária de 12 e 13 de outubro”.

Aquela força de segurança sublinha que as celebrações vão decorrer de acordo com as regras estabelecidas no âmbito da situação de contingência e as orientações da Direção-Geral da Saúde, tendo em conta as medidas adicionais ao plano de contingência do Santuário de Fátima.

Nesse sentido e ao abrigo das normas em vigor e para garantir um fluxo controlado de peregrinos, a GNR dá conta que o acesso aos parques de estacionamento em Fátima estará fortemente condicionado à lotação máxima no interior do recinto, estão proibidas as concentrações e aglomerações de pessoas no seu exterior.

A Guarda Nacional Republicana apela ainda à consciência dos cidadãos para a importância do cumprimento das regras e das indicações das autoridades.