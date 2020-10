“Penso que não estou contagioso. Não, de todo“. Na entrevista à Fox onde recusa um debate por videoconferência, Donald Trump diz que, na sua ótica, não está a contagiar ninguém com o novo coronavírus e que, portanto, não haveria qualquer risco em fazer o debate presencialmente, com Joe Biden. “Não estou a tomar praticamente nenhuns medicamentos, penso eu”, diz o Presidente dos EUA, que justificou a aparente recuperação rápida pelo facto de ser “um perfeito espécime humano, em termos físicos” e por ser “extremamente jovem“.

Também em alusão à sua própria doença, Trump, com 74 anos, diz que nos últimos dias muitos familiares e amigos têm querido abraçá-lo para demonstrar felicidade pelo facto de Donald Trump ter, por sinal, recuperado da infeção que o levou ao hospital Walter Reed com tosse, febre e baixos níveis de oxigenação sanguínea.

Eu não posso dizer [aos familiares] ‘não se cheguem a mim, deem-me espaço, deem-me dois ou três metros”, afirma Trump: “Eles querem vir abraçar-me e querem beijar-me. E fazem-no. Chegam-se a poucos centímetros do meu rosto. E, francamente, não lhes estou a dizer para se afastarem”.

Foi uma longa entrevista por telefone, em que Trump considerou Kamala Harris, a nomeada democrata para a vice-presidência, um “monstro” e “uma comunista”. Esse foi um dos comentários feitos por Trump ao debate da vice-presidência que aconteceu na última noite (quarta-feira), em que Kamala Harris defrontou Mike Pence, o atual vice-presidente que também se recandidata.

Para Trump, a senadora californiana que se candidata à vice-presidência sob Joe Biden é uma pessoa “de quem é impossível alguém gostar” – e demonstrou-o na quarta-feira, diz. Teve uma prestação “horrível” no debate, considerou o candidato incumbente que já se tinha referido a Harris como “uma louca” (o que contrastou com a postura respeitosa que Pence teve no debate, em relação a Kamala Harris).

Trump descartou esta quinta-feira a hipótese de um debate virtual com Joe Biden, por videoconferência: “Eu não vou ter um debate virtual. Não vou desperdiçar o meu tempo com um debate virtual”. “Um debate não pode ser isto [num modelo remoto]. Isto é sentar-se à frente de um computador e debater, é ridículo”, afirmou o Presidente dos EUA.