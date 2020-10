Foi pouco depois do final do debate entre Mike Pence e Kamala Harris na passada quarta-feira, que a campanha de Joe Biden postou uma fotografia do candidato à presidência americana com um mata-moscas e uma legenda que dizia “Colabore com 5 dólares para ajudar esta campanha a levantar voo”.

Pitch in $5 to help this campaign fly. https://t.co/CqHAId0j8t pic.twitter.com/NbkPl0a8HV — Joe Biden (@JoeBiden) October 8, 2020

A razão desta publicação deve-se à protagonista do debate aos olhos da internet: uma mosca que aterrou na cabeça do atual vice-presidente Mike Pence, e insistiu em ficar, enquanto de debatia com Kamala Harris.

Duas horas mais tarde, estava à venda no site da campanha de Biden um mata-moscas com a frase “Truth Over Flies” por 10 dólares (8 euros e 47 cêntimos). Poucos momentos depois, 35 mil unidades tinham sido vendidas, esgotando assim o stock disponível.

A CNN business cita o diretor de merchandise da campanha de Biden, Zach McNamara, que diz “tínhamos visto a internet e os nossos apoiantes a partilhar este momento viral, então a nossa equipa digital reuniu-se sobre a mosca”. Acrescenta ainda que o objetivo era mostrar que “Joe Biden e Kamala Harris vão sempre escolher a verdade sobre a mentira, ciência sobre ficção e união sobre divisão”.

Vendedores da loja online Etsy aproveitaram-se também do momento para criar t-shirts que liam “a mosca vai votar” e “truth over flies”, tal como o mata-moscas da campanha de Biden. Uma vendedora do site, Artemisa Clark, criou máscaras com a fotografia de Mike Pence e a mosca na sua cabeça, tendo já vendido 1666 unidades.