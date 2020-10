Cerca de 800 pessoas protestaram esta sexta-feira em Barcelona contra a presença do rei espanhol na cidade, formando uma corrente humana e exibindo faixas com frases como “A Catalunha não tem rei”, segundo a polícia local.

O rei Felipe VI e o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, estão em visita à cidade para participar numa entrega de prémios organizada pelo Consórcio da Zona Franca de Barcelona (CZFB).

Os manifestantes protestaram ao longo do Moll de la Fusta em direção a Pla de Palau, muito longe da estação ferroviária de França, que foi cercada por um grande dispositivo dos Mossos d’Esquadra (polícia local), local escolhido para a entrega dos prémios da Barcelona New Economy Week, um evento organizado pelo CZFB.

O protesto foi realizado sem incidentes, exceto o facto de os Mossos d’Esquadra terem removido uma grande faixa da organização Òmnium Cultural pendurada num prédio em frente à estação de França com a frase: “Joan Carles Primer. Felip l’Último. #CoronaCiao (Juan Carlos Primeiro. Felipe Último. #CoroaAdeus)”.

Os Mossos d’Esquadra (polícia da Catalunha) alertaram os proprietários de imóveis e residências da zona que não podia haver objetos que impedissem a livre visibilidade das portas e janelas para se ter a máxima visibilidade das fachadas.

Segundo os Moços d’Esquadra, o proprietário do prédio informou os ocupantes de que nenhum objeto poderia ser pendurado. Uma vez que o pedido não foi atendido, o próprio proprietário mandou retirar o cartaz e os ocupantes retirados do apartamento.

Entre os manifestantes na rua, que tentavam manter a distância social necessária em tempos de pandemia de Covid-19, estavam os líderes dos partidos JxCat, ERC e CUP, que apoiaram o protesto. Entre outros líderes estavam Josep Costa, Neus Munté ou Laura Borràs.

Por outro lado, uma centena de membros dos chamados Comités de Defesa da República (CDR) deslocaram-se do monumento de Colombo ao Arco do Triunfo, passando pelo parlamento cercado pela polícia, demonstrando a sua rejeição da presença do rei na Catalunha com uma faixa com a frase “Sentenciamo-los”.

Os manifestantes gritavam frases pró-independência e lançaram fogo de artifício.

Os membros da CDR percorreram o centro de Barcelona até a Pla de Palau sem a distância social que as autoridades de saúde reivindicaram por causa da pandemia, embora estivessem a usar uma máscara. As iniciativas contra o chefe de Estado começaram na tarde desta quinta-feira, quando dezenas de independentistas queimaram fotos com a sua imagem em diferentes municípios da Catalunha.

Esta sexta-feira, membros da Assembleia Nacional Catalã (ANC), liderada por sua presidente Elisenda Paluzie, queimaram uma grande foto do rei Felipe VI em Barcelona enquanto gritavam “fogo ao Bourbon”.

Os Mossos d’Esquadra, a Polícia Nacional, a Guarda Civil e a Guarda Urbana formaram um amplo cordão de segurança para proteger a área e evitar que os manifestantes se aproximem da estação de França, onde o serviço de comboios foi interrompido.