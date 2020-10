Já lá vai o tempo em que as imediações da ModaLisboa eram sobrepovoadas de convidados e curiosos. A pandemia reduziu drasticamente o público do desfiles e, naturalmente, os habituais relatórios de estilo de rua ressentiram-se. Ainda assim, caçar figurões do street style não passou a ser uma missão impossível. A moda nacional tem o seu público fiel e a entrada e saída das apresentações revelaram-se, ao longos dos primeiros dois dias, um solo fértil. Do Jardim Amália Rodrigues à Estufa Fria, os cenários são invariavelmente verdes, o que faz pensar que há uma selva lá fora. Se a pinta for garantia de sobrevivência, estes, pelo menos, estão safos.

